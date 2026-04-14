Không biết lái vẫn trộm ô tô, 2 thanh niên gây tai nạn rồi trèo cây trốn

Thứ Ba, 14:33, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

Sau khi ăn nhậu, Y Ginta Byă và Lê Hồng Hiền rủ nhau đi trộm ô tô với ý định mang về cất giấu, chờ cơ hội tiêu thụ. Do không biết lái xe, nên sau khi trộm, Y Ginta điều khiển xe gây tai nạn, sau đó cả hai bỏ trốn.

Ngày 14/4, Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) cho hay đang lấy lời khai Y Ginta Byă (19 tuổi, trú xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Hồng Hiền (16 tuổi, trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi trộm ô tô.

Theo thông tin ban đầu, do quen biết nhau từ trước, tối 13/4, Y Ginta Byă và Hiền hẹn gặp tại phường Buôn Ma Thuột để ăn nhậu.

2 nghi phạm trộm ô tô tại hiện trường 

Sau ba cuộc nhậu, cả hai nảy sinh ý định đi dọc các tuyến đường tìm ai sơ hở thì trộm tài sản. Rạng sáng 14/4, khi đến trước nhà số 413 Hùng Vương (phường Tân Lập), hai người phát hiện một ô tô 7 chỗ của anh Nguyễn Thành Chung (36 tuổi) đậu trước cổng nhà, cửa không khóa và chìa khóa vẫn cắm trên xe.

Thấy vậy, cả hai nhanh chóng mở cửa chiếc xe, rồi Y Ginta ngồi vào ghế lái, điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Chưa từng lái ô tô, cũng không có giấy phép lái ô tô, nhưng Y Ginta Byă vẫn lái xe băng qua đường Hùng Vương rồi vượt dốc, đi vào đường Trần Quý Cáp. 

Y Ginta Byă tại cơ quan công an

Do lái xe với tốc độ cao và trong trạng thái say xỉn nên ô tô do Y Ginta Byă điều khiển đã lao lên dải phân cách giữa đường Trần Quý Cáp, đâm thẳng vào một ô tô tải đang đậu phía đối diện, sau đó tiếp tục đi vào làn đường ngược chiều rồi lao thẳng vào dải phân cách giữa đường. 

Đến khi phát hiện bánh xe phía trước đã rời khỏi trục, văng ra ngoài không thể di chuyển được, cả hai mới mở cửa chạy vào một vườn cây gần đó để lẩn trốn. 

Nhận tin báo, Công an phường Tân Lập phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, tổ chức truy tìm. Ít giờ sau, lực lượng chức năng phát hiện cả hai đã trèo lên một cây cao trong vườn để trốn.

Bước đầu, hai người khai nhận trộm xe với mục đích mang về cất giấu, sau đó tìm cách bán lấy tiền tiêu xài. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Minh Phương-Khang Võ/Tuổi trẻ
Công an Thái Nguyên làm việc với người đăng phát ngôn chưa kiểm chứng
VOV.VN - Ngày 14/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa xác minh, làm việc với một trường hợp đăng tải bình luận sai sự thật, mang tính suy diễn về lực lượng công an trên mạng xã hội, đồng thời tiếp tục cảnh báo người dân nâng cao ý thức khi tham gia không gian mạng.

Truy tố 2 bị can về tội “giết người" và "cướp tài sản"
VOV.VN - Ngày 13/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành cáo trạng, truy tố đối với Trần Nguyễn Hữu Thắng (28 tuổi) và Nguyễn Chí Linh (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) về các tội "giết người" và "cướp tài sản".

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin sai sự thật về công tác giải phóng mặt bằng
VOV.VN - Một cá nhân tại Hà Nội vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật liên quan đến công tác chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng trên mạng xã hội.

