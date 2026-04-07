  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp xe máy tại Nghệ An

Thứ Ba, 16:12, 07/04/2026
VOV.VN - Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 26/3, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận đơn trình báo của anh N.T.H., trú tại khối Bến Thủy 7, về việc bị kẻ gian trộm xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu đen, trị giá khoảng 24 triệu đồng vào ngày 22/3.

bat giu 3 doi tuong trom cap xe may tai nghe an hinh anh 1
Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã tiến hành xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan trích xuất hệ thống camera an ninh để khoanh vùng đối tượng. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thực hiện hành vi vào đêm muộn, mặc áo khoác, bịt khẩu trang che giấu đặc điểm nhận dạng. Bên cạnh đó, bị hại không trình báo ngay, sau 4 ngày mới đến cơ quan Công an, khiến dữ liệu tại nhiều camera đã bị xóa.

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15h ngày 31/3, Công an phường Trường Vinh đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: N.Đ.X.T. (sinh năm 2008), N.Đ.M. (sinh năm 2011), cùng trú tại phường Vinh Lộc và P.B.D.N. (sinh năm 2011), trú tại xã Kim Liên.

Tại cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm chiếc xe máy của anh H. vào ngày 22/3.

bat giu 3 doi tuong trom cap xe may tai nghe an hinh anh 2
Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Mở rộng điều tra, nhóm này khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 12/3 đến 24/3 đã cùng một số thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 14 thực hiện thêm 3 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn. Cụ thể, ngày 21/3, tại phường Vinh Hưng, các đối tượng trộm 2 xe máy Honda Wave Alpha màu đen, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Đến ngày 24/3, tại phường Thành Vinh, nhóm tiếp tục trộm 1 xe máy Honda Wave Alpha màu đỏ, trị giá khoảng 26 triệu đồng.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

trom_cap_xe_may.jpg

3 thanh thiếu niên trộm xe máy lấy tiền chơi game

VOV.VN - Lợi dụng sự chủ quan, sơ hở của người dân, 3 thanh thiếu niên trên địa bàn phường Vinh Lộc, Nghệ An đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy để có tiền chơi game. Tuy nhiên, hành vi này nhanh chóng bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý.

Bá Thăng/VOV.VN
Bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy tại khu đấu giá tại Hà Nội

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an phường Phú Lương (Hà Nội) đã khẩn trương truy xét, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Lộ diện tên trộm từ chiếc xe máy "không chìa khóa" lưu thông trên đường

VOV.VN - Một nam thanh niên vừa trộm xe máy tại Đồng Nai đã bị lực lượng Công an TP.HCM phát hiện khi đang lưu thông trên đường. Kiểm tra cho thấy phương tiện bị phá khóa, đối tượng dương tính với ma túy.

Nhóm 9 đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh bị bắt giữ

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Tân Kỳ đã bắt giữ nhóm 9 đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 20, do Thái Đình Thắng cầm đầu, đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp, tiêu thụ và chứa chấp xe mô tô trộm cắp trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Bắc Ninh.

