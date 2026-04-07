Bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp xe máy tại Nghệ An

Trước đó, ngày 26/3, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận đơn trình báo của anh N.T.H., trú tại khối Bến Thủy 7, về việc bị kẻ gian trộm xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu đen, trị giá khoảng 24 triệu đồng vào ngày 22/3.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã tiến hành xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan trích xuất hệ thống camera an ninh để khoanh vùng đối tượng. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thực hiện hành vi vào đêm muộn, mặc áo khoác, bịt khẩu trang che giấu đặc điểm nhận dạng. Bên cạnh đó, bị hại không trình báo ngay, sau 4 ngày mới đến cơ quan Công an, khiến dữ liệu tại nhiều camera đã bị xóa.

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15h ngày 31/3, Công an phường Trường Vinh đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: N.Đ.X.T. (sinh năm 2008), N.Đ.M. (sinh năm 2011), cùng trú tại phường Vinh Lộc và P.B.D.N. (sinh năm 2011), trú tại xã Kim Liên.

Tại cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm chiếc xe máy của anh H. vào ngày 22/3.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Mở rộng điều tra, nhóm này khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 12/3 đến 24/3 đã cùng một số thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 14 thực hiện thêm 3 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn. Cụ thể, ngày 21/3, tại phường Vinh Hưng, các đối tượng trộm 2 xe máy Honda Wave Alpha màu đen, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Đến ngày 24/3, tại phường Thành Vinh, nhóm tiếp tục trộm 1 xe máy Honda Wave Alpha màu đỏ, trị giá khoảng 26 triệu đồng.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.