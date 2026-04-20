Bắt nhóm thanh thiếu niên chuyên cướp tài sản người đi đường

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt giữ nhóm gồm 5 đối tượng là thanh thiếu niên cùng nhau điều khiển xe mô tô hai bánh, thường lựa chọn các tuyến đường khu vực vắng vẻ, tìm người dân đi một mình để ép xe, dùng dao đe dọa khống chế để thực hiện hành vi cướp tài sản trên địa bàn các xã Phong Hòa, xã Tân Dương, xã Mỹ An Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp và trên địa bàn tỉnh An Giang.

5 đối tượng chuyên cướp tài sản người đi đường bị cơ quan công an bắt giữ. (ảnh: CA)

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Công Thành (SN 2008), ngụ xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Hoàng Bảo (SN 2020) ngụ xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp; Đỗ Lâm Nguyễn Khang (SN 2011), ngụ xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp; Lê Tấn Khải (SN 2010), ngụ xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp và Lê Ngọc Ngoan (SN 2010), ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận từ ngày 4/4 - 12/4, cùng nhau điều khiển xe mô tô hai bánh tìm bị hại đi một mình rồi ép xe, sử dụng dao đe dọa, khống chế bị hại thực hiện trót lọt 7 vụ cướp điện thoại, tiền của người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và 3 vụ cướp tài sản của người dân địa bàn tỉnh An Giang.

Tài sản cướp được gồm 1 xe Future, 6 điện thoại di động và khoảng 500.000 đồng, các đối tượng đem bán rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao các đối tượng trên cho Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang thụ lý và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

