Bắt nhóm thanh thiếu niên chuyên cướp tài sản người đi đường

Thứ Hai, 09:57, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 4 - 12/4, các đối tượng sử dụng dao đe dọa, khống chế bị hại thực hiện trót lọt 10 vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt giữ nhóm gồm 5 đối tượng là thanh thiếu niên cùng nhau điều khiển xe mô tô hai bánh, thường lựa chọn các tuyến đường khu vực vắng vẻ, tìm người dân đi một mình để ép xe, dùng dao đe dọa khống chế để thực hiện hành vi cướp tài sản trên địa bàn các xã Phong Hòa, xã Tân Dương, xã Mỹ An Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp và trên địa bàn tỉnh An Giang. 

bat nhom thanh thieu nien chuyen cuop tai san nguoi di duong hinh anh 1
5 đối tượng chuyên cướp tài sản người đi đường bị cơ quan công an bắt giữ. (ảnh: CA)

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Công Thành (SN 2008), ngụ xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Hoàng Bảo (SN 2020) ngụ xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp; Đỗ Lâm Nguyễn Khang (SN 2011), ngụ xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp; Lê Tấn Khải (SN 2010), ngụ xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp và Lê Ngọc Ngoan (SN 2010), ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận từ ngày 4/4 - 12/4, cùng nhau điều khiển xe mô tô hai bánh tìm bị hại đi một mình rồi ép xe, sử dụng dao đe dọa, khống chế bị hại thực hiện trót lọt 7 vụ cướp điện thoại, tiền của người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và 3 vụ cướp tài sản của người dân địa bàn tỉnh An Giang.

Tài sản cướp được gồm 1 xe Future, 6 điện thoại di động và khoảng 500.000 đồng, các đối tượng đem bán rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao các đối tượng trên cho Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang thụ lý và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

PV/VOV-ĐBSCL
Tag: cướp tài sản An Giang Đồng Tháp tội phạm
Truy tố 2 bị can về tội "giết người" và "cướp tài sản"
VOV.VN - Ngày 13/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành cáo trạng, truy tố đối với Trần Nguyễn Hữu Thắng (28 tuổi) và Nguyễn Chí Linh (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) về các tội "giết người" và "cướp tài sản".

Nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí rượt đánh, cướp xe giữa phố Đà Nẵng
VOV.VN - Gặp nhau trên đường phố Đà Nẵng, dù không có mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh thiếu niên cưỡi mô tô vẫn cầm hung khí hành hung anh H, cướp xe của nạn nhân.

Cảnh báo tội phạm cướp tài sản bằng thủ đoạn "thôi miên"
VOV.VN - Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, trong đó có Hưng Yên, tái diễn tình trạng cướp tài sản bằng thủ đoạn tác động khiến nạn nhân mất khả năng kiểm soát hành vi (thường gọi là “thôi miên”).

