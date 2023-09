Bắt "nóng" học viên cai nghiện trốn trại, chặn xe cướp tài sản ở Bình Phước

Khoảng 12h cùng ngày, Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) nhận được tin báo có một học viên cai nghiện của Trung tâm Cai nghiện ma túy Đức Hạnh (xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập) bỏ trốn.

Hình ảnh Trí trích xuất từ camera trên các tuyến đường. Nguồn: Công an cung cấp

Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng dùng hung khí chặn, cướp xe máy của người dân rồi di chuyển theo hướng về thành phố Đồng Xoài (Bình Phước). Nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Tính (31 tuổi, quê Đồng Nai), có tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Nghiện ma túy".

Nhận định nghi phạm có tính chất côn đồ và nguy hiểm, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an các địa phương chốt chặn các ngã đường, vây bắt theo nhận dạng được người dân cung cấp.

Đến khoảng 12h30, Đội Cảnh sát giao thông phụ trách tuyến đường ĐT.741 phát hiện nghi phạm di chuyển trên đường ĐT.741, hướng từ TP.Đồng Xoài đi huyện Phú Giáo (Bình Dương). Cảnh sát giao thông đã yêu cầu Trạm thu phí Tân Lập (huyện Đồng Phú, Bình Phước) hỗ trợ dựng rào chắn, chốt chặn tại làn xe máy.

Khi nghi phạm vào một cây xăng thuộc xã Tân Lập (huyện Đồng Phú) đổ xăng thì phát hiện bị theo dõi nên đã tăng tốc chạy về hướng tỉnh Bình Dương. Do làn xe máy bị chốt chặn, nghi phạm lao qua làn xe ô tô tẩu thoát vào các tuyến đường hẻm ở xã An Bình (huyện Phú Giáo) khiến xe ô tô của lực lượng cảnh sát giao thông không thể truy đuổi.

Đến khoảng 14h, với sự tham gia truy bắt của các đơn vị công an Bình Phước và lực lượng phòng chống tội phạm thành phố Đồng Xoài, Tính đã bị bắt giữ tại một tuyến đường ở xã An Bình, huyện Phú Giáo sau 2 giờ lẩn trốn.

Đại tá Lâm Văn Long cho biết, học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện và cướp tài sản lúc 10h30 nhưng phía trung tâm và bị hại không kịp thời trình báo dẫn đến việc nghi phạm có thời gian di chuyển. Từ đó, khiến công tác truy bắt của lực lượng gặp nhiều khó khăn. Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục làm rõ.