Trốn trại cai nghiện để "hành nghề" trộm cắp, đối tượng bị vây bắt

Thông tin từ Công an huyện Phú Giáo, Huỳnh Văn Bảo (29 tuổi, trú tại phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) từng có 1 tiền án tội “Cướp tài sản”, 3 tiền án tội “Trộm tài sản”, 1 tiền sự về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Huỳnh Văn Bảo

Sau khi trốn khỏi Cơ sở cai nghiện Minh Lập (Bình Phước), Bảo sống lang thang tại các tiệm game bắn cá và kết bạn với những đối tượng xấu.

Để có tiền tiêu xài, ngày 11/7, Bảo cùng một người bạn tên N. (không rõ nhân thân lai lịch) điều khiển xe máy không biển số xuống Bình Dương trộm tài sản.

Sau khi trộm được xe máy của người dân ở xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, Bảo nhanh chóng tẩu thoát về hướng huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Giáo phối hợp Công an huyện Đồng Phú vận động quần chúng nhân dân chốt chặn, truy đuổi. Quá trình truy đuổi tên trộm có 2 người dân ở Bình Phước cùng tham gia là Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Văn Thận.

Hai người dân ở Bình Phước được khen thưởng

Trong lúc bị truy đuổi, Bảo chống trả quyết liệt làm ông Thận bị thương. Mặc dù bị thương nhưng ông Thận vẫn cố gắng túm áo kéo đối tượng lại. Thấy không thể chống trả được, Bảo đã vứt xe bỏ chạy và bị lực lượng công an, người dân vây bắt.

Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng đối tượng N. Công an huyện đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hiện, Công an huyện Phú Giáo ra Quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huỳnh Văn Bảo về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Sau sự việc, Công an huyện Phú Giáo cũng đến hỏi thăm sức khỏe hai công dân Bình Phước tham gia bắt trộm và đề xuất Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn giáp ranh.