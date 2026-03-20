Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành 100% xã, phường không ma túy năm 2026

Hội nghị diễn ra sáng 20/3, kết nối trực tuyến tới cấp xã và các trường học với sự tham dự của hơn 35.000 đại biểu. Theo báo cáo tại hội nghị, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tuy đã giảm mạnh, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Toàn tỉnh hiện vẫn có gần 7.000 người liên quan đến ma túy, trong đó có 3.676 người nghiện, hơn 2.200 người sau cai nghiện.

Với nhiều giải pháp đã được triển khai, tỉnh Lào Cai đã có 32/99 xã, phường đạt tiêu chí "không ma túy", 25 xã, phường cơ bản đạt tiêu chí. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 100% xã, phường không ma túy trong năm 2026.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy nhấn mạnh, xây dựng "xã, phường không ma túy" là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống chính trị tỉnh trong bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển. Với sự vào cuộc quyết liệt, thực chất của các cấp, các ngành; vai trò nòng cốt của lực lượng công an; cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, mục tiêu xây dựng "xã, phường không ma túy" năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét, bền vững trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu khai mạc, chỉ đạo tại hội nghị quán triệt, triển khai các giải pháp xây dựng "xã, phường không ma túy".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Lào Cai trong triển khai mục tiêu xây dựng "xã, phường không ma túy", Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đề nghị tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, cương quyết không tham gia vận chuyển thuê, không bao che tội phạm ma túy; lực lượng cơ sở cần phải nắm chắc địa bàn, vận động đồng bào tuyệt đối không trồng cây có chứa chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh: "Tôi đặc biệt lưu ý quá trình triển khai phải bảo đảm bài bản, khoa học và hiệu quả. Chúng ta kiên quyết nói không với bệnh thành tích, không vì áp lực chỉ tiêu mà bỏ qua thực chất, chất lượng. Sự trong sạch của từng địa bàn phải được duy trì bằng chính sinh kế ổn định cho người dân và môi trường xã hội lành mạnh tại địa bàn đó. Đối với lực lượng Công an, từ tỉnh đến cơ sở, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, triệt để kế hoạch của Bộ Công an về rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời tấn công mạnh mẽ, đánh trúng, đánh đúng các tội phạm về ma túy".

Hội nghị cũng đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng "xã, phường không ma túy" trên địa bàn tỉnh Lào Cai và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc thành lập các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ "xây dựng xã phường không ma túy" trên địa bàn tỉnh.