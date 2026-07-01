Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Ninh Bình

Theo Công an xã Liêm Hà, qua công tác quản lý địa bàn, rà soát đối tượng và xác minh thông tin nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng Văn Hà (SN 1981, trú thôn Thạch Tổ, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình) xuất hiện trên địa bàn.

Công an xã Liêm Hà phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Văn Hà (Dấu X)

Ngay sau đó, Công an xã đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ thành công đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sau khi bắt giữ, Công an xã Liêm Hà đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định và bàn giao Hoàng Văn Hà cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.