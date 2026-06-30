Bắc Ninh triệt phá sới bạc "boongke", bắt giữ 21 đối tượng

Ngày 30/6, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc được tổ chức theo kiểu "boongke" với nhiều lớp cửa, lắp đặt camera cảnh giới để đối phó lực lượng chức năng, bắt giữ 21 đối tượng liên quan.

Các đối tượng khi bị bắt giữ tại tụ điểm đánh bạc

Vào khoảng 21h30 ngày 26/6, tại nhà của Diệp Thị Sáu (SN 1983, trú thôn Chão, xã Lục Ngạn), lực lượng chức năng đã bắt quả tang Sáu cùng Lưu Văn Từ (SN 1963, trú cùng thôn) tổ chức cho 19 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn xã Lục Ngạn xuất hiện một tụ điểm đánh bạc hoạt động tinh vi, thu hút nhiều con bạc địa phương tham gia. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng tổ chức đánh bạc trong ngôi nhà kiên cố, thiết kế nhiều lớp cửa và lắp đặt hệ thống camera giám sát bên ngoài nhằm cảnh giới.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, lực lượng công an đã xây dựng kế hoạch, triển khai phương án đấu tranh và triệt phá thành công tụ điểm này.

Tang vật bị thu giữ

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Lưu Văn Từ là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức sới bạc; Diệp Thị Sáu là chủ nhà, cho thuê địa điểm để các đối tượng đánh bạc. Mỗi người tham gia phải nộp tiền "phế" từ 100.000 đến 200.000 đồng cho Từ để được vào chơi.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ 21 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định của pháp luật.