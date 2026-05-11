Bắt quả tang 3 doanh nghiệp vi phạm bảo vệ môi trường ở Hải Phòng

Cụ thể, Công an phường Hưng Đạo phát hiện Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Greenzone (địa chỉ tại tổ dân phố Phúc Hải 1, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng) có hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, gây ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở đề xuất của lực lượng công an, ngày 28/4/2026, UBND phường Hưng Đạo đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này với số tiền 45 triệu đồng, đồng thời yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định.

Tiếp đó, Công an phường Hưng Đạo phát hiện Công ty TNHH An Thịnh, (địa chỉ tại Km2 đường Mạc Đăng Doanh) có hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Ngày 28/4/2026, UBND phường Hưng Đạo đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty với mức phạt 80 triệu đồng và yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương áp dụng các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác kiểm tra hoạt động sản xuất trên địa bàn, Công an phường Hưng Đạo phát hiện Công ty cổ phần VitaPlas, địa chỉ tại Km6 Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất. Ngày 21/4/2026, UBND phường Hưng Đạo đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này với tổng mức phạt 23 triệu đồng.

Bên cạnh công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, Công an phường Hưng Đạo cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Được biết, để triển khai Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 24/12/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về triển khai các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố, Công an phường Hưng Đạo đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt tình hình, tham mưu UBND phường Hưng Đạo kiểm tra một số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

