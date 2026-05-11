Ngăn chặn vụ hỗn chiến bằng vỏ chai bia ở phố trung tâm TP Hải Phòng

Thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho hay, khoảng 21h45 cùng ngày, lực lượng tác HP22 Công an thành phố phối hợp Công an phường Hồng Bàng tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện hai nhóm thanh niên tụ tập, chuẩn bị sử dụng chai lọ để ném nhau.

Cụ thể, nhóm thứ nhất gồm 6 thanh niên tụ tập tại khu vực vườn hoa Hạ Lý. Nhóm còn lại gồm 13 thanh niên điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều vỏ chai bia được các đối tượng chuẩn bị để ném nhau khi xảy ra xô xát.

Lực lượng HP22, Công an TP Hải Phòng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn hai nhóm thanh niên tụ tập, chuẩn bị sử dụng chai lọ để ném nhau. Ảnh: CAHP

Ngay sau đó, toàn bộ các trường hợp liên quan được lực lượng chức năng khống chế, ngăn chặn kịp thời nhằm tránh xảy ra hậu quả phức tạp về an ninh trật tự.

Tiếp tục triển khai tuần tra trong đêm 09/5/2026, tại tuyến đường Trường Chinh, phường Kiến An, lực lượng HP22 Công an thành phố tiến hành kiểm tra và bắt giữ V.H.T.A., sinh năm 2009, trú tại huyện An Lão. Thời điểm kiểm tra, đối tượng điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm và mang theo một khẩu súng nhựa.

Cũng trong đêm cùng ngày, lực lượng HP22 phối hợp Công an phường Lê Chân kiểm tra thêm 3 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm quy định an toàn giao thông, gồm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và không xuất trình được giấy tờ xe.

Hiện lực lượng HP22 Công an thành phố đã bàn giao toàn bộ các trường hợp vi phạm cho công an các phường liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

