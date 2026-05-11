Ngăn chặn vụ hỗn chiến bằng vỏ chai bia ở phố trung tâm TP Hải Phòng

Thứ Hai, 09:21, 11/05/2026
VOV.VN - Lực lượng HP22, Công an TP Hải Phòng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn hai nhóm thanh niên tụ tập, chuẩn bị sử dụng chai lọ để hỗn chiến.

Thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho hay, khoảng 21h45 cùng ngày, lực lượng tác HP22 Công an thành phố phối hợp Công an phường Hồng Bàng tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện hai nhóm thanh niên tụ tập, chuẩn bị sử dụng chai lọ để ném nhau.

Cụ thể, nhóm thứ nhất gồm 6 thanh niên tụ tập tại khu vực vườn hoa Hạ Lý. Nhóm còn lại gồm 13 thanh niên điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều vỏ chai bia được các đối tượng chuẩn bị để ném nhau khi xảy ra xô xát.

ngan chan vu hon chien bang vo chai bia o pho trung tam tp hai phong hinh anh 1
Lực lượng HP22, Công an TP Hải Phòng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn hai nhóm thanh niên tụ tập, chuẩn bị sử dụng chai lọ để ném nhau. Ảnh: CAHP

Ngay sau đó, toàn bộ các trường hợp liên quan được lực lượng chức năng khống chế, ngăn chặn kịp thời nhằm tránh xảy ra hậu quả phức tạp về an ninh trật tự.

Tiếp tục triển khai tuần tra trong đêm 09/5/2026, tại tuyến đường Trường Chinh, phường Kiến An, lực lượng HP22 Công an thành phố tiến hành kiểm tra và bắt giữ V.H.T.A., sinh năm 2009, trú tại huyện An Lão. Thời điểm kiểm tra, đối tượng điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm và mang theo một khẩu súng nhựa.

Cũng trong đêm cùng ngày, lực lượng HP22 phối hợp Công an phường Lê Chân kiểm tra thêm 3 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm quy định an toàn giao thông, gồm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và không xuất trình được giấy tờ xe.

Hiện lực lượng HP22 Công an thành phố đã bàn giao toàn bộ các trường hợp vi phạm cho công an các phường liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

luc_luong_chuc_nang_pha_huy_cac_lam_trai_khai_thac_vang_trai_phep_20260509083907.jpg

Nhức nhối khai thác vàng trái phép ở A Lưới, TP Huế

VOV.VN - Cuộc chiến với “vàng tặc” ở miền núi A Lưới, thành phố Huế khó có thể giải quyết chỉ bằng những đợt truy quét, đẩy đuổi. Nếu không có giải pháp căn cơ, những khu vực rừng đầu nguồn sẽ tiếp tục bị xới tung, nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng hạ lưu ngày càng bị ô nhiễm.

 

Tuấn Linh-Nguyễn Gia/VOV.VN
Tài xế vi phạm nồng độ cồn, tông xe CSGT tại Thái Nguyên
Tài xế vi phạm nồng độ cồn, tông xe CSGT tại Thái Nguyên

VOV.VN - Chiều 10/5, Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Điềm Thụy và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý một trường hợp lái xe vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ trên tuyến ĐT266.

Bị khởi tố vì bán 5 cây gậy bi-a của chủ quán để trả nợ
Bị khởi tố vì bán 5 cây gậy bi-a của chủ quán để trả nợ

VOV.VN - Lợi dụng sự tin tưởng của chủ quán bi-a tại phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, Trần Trọng Đức đã mang 5 cây gậy bi-a trị giá khoảng 126,5 triệu đồng đi bán và cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân, trả nợ. Đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hành hung chủ quán karaoke ở Đồng Nai rồi bỏ trốn, 3 đối tượng bị công an tạm giữ
Hành hung chủ quán karaoke ở Đồng Nai rồi bỏ trốn, 3 đối tượng bị công an tạm giữ

VOV.VN - Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP. Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".

