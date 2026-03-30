Đột kích ổ nhóm tổ chức sử dụng ma túy, bắt 7 đối tượng trong đêm

Thứ Hai, 20:54, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Xuyên vừa bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ Methamphetamine, Ketamine cùng nhiều phương tiện, dụng cụ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào rạng sáng 27/3/2026, trong quá trình kiểm tra, rà soát địa bàn, Công an xã Phú Xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Dot kich o nhom to chuc su dung ma tuy, bat 7 doi tuong trong dem hinh anh 1
Các đối tượng tại trụ sở công an

Các đối tượng gồm: Hà Văn Ái (SN 2009), Lữ Văn Phúc (SN 2004) và Lữ Văn Chí (SN 2009), cùng trú tại xã Quế Phong, Nghệ An. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của nhóm này.

Từ lời khai ban đầu, Công an xã Phú Xuyên nhanh chóng mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan. Qua đó, tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm: Hoàng Phi Lâm (SN 1989, trú tại thôn Đống Chanh, xã Phú Xuyên), Nguyễn Hồng Sơn (SN 1997, trú tại thôn An Mỹ, xã Phượng Dực) và Trịnh Ngọc Sâm (SN 1994, trú tại Tử Dương, Chương Dương) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn bắt giữ Lê Văn Khương (SN 1997, trú tại Phượng Vũ, xã Phượng Dực) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1,296g Methamphetamine, 0,210g Ketamine, 2 xe máy, 2 điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Hiện Công an xã Phú Xuyên đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, củng cố chứng cứ, chuyển các đối tượng sang cơ quan điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: bắt giữ các đối tượng sử dụng ma túy tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mua bán ma túy bắt giữ đối tượng ma túy Công an Hà Nội
Lộ “chân rết” từ 2 viên ma túy trên đê sông Nhuệ, Hà Nội
Lộ “chân rết” từ 2 viên ma túy trên đê sông Nhuệ, Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng tàng trữ 2 viên ma túy trên đê sông Nhuệ, qua đó làm rõ người dắt mối và hành vi mua bán ma túy liên quan.

Bắt nóng “shipper” ma túy trên taxi ở Hà Nội
Bắt nóng “shipper” ma túy trên taxi ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng công an Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Văn Nam (SN 1994, quê Bắc Ninh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn chất cấm dạng thảo mộc tổng hợp sử dụng taxi để vận chuyển ma túy.

