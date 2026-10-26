Bắt quả tang 3 đối tượng tổ chức vận chuyển gần 350kg pháo nổ

Hồi 4h10 phút ngày 26/10 tại khu vực thôn Bản Héc, xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Lòa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng đang vận chuyển pháo nổ trái phép trên xe ô tô tải BKS 12A-336.52.

Số pháo nổ bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thu giữ

Các đối tượng gồm Lưu Văn Thọ (SN 1993, trú tại thôn Bản Lòa, xã Cao Lộc); Lý Thành Xuân (SN 1988) và Dương Văn Thi (SN 1999), cùng trú tại thôn Bản Héc, xã Cao Lộc. Tang vật thu giữ gồm 240 khối hình hộp nghi là pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất, tổng trọng lượng 349,6kg.

Theo lời khai ban đầu, Lưu Văn Thọ là người chủ động liên hệ, thuê Lý Thành Xuân (chủ phương tiện) vận chuyển số hàng từ khu vực Khuổi Thâm về hướng thôn Bản Lòa. Sau đó, Xuân gọi Dương Văn Thi đến điều khiển ô tô chở hàng. Khi các đối tượng chuẩn bị di chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh thành công Chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi tổ chức vận chuyển 349,6 kg pháo nổ

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.