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Quảng Trị phối hợp với Lào bắt 3 đối tượng tàng trữ 30 tấn pháo

Thứ Tư, 09:41, 21/10/2026
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VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet (Lào) bắt giữ 3 đối tượng người Lào liên quan vụ tàng trữ trái phép khoảng 30 tấn pháo các loại. Đây là chuyên án thu giữ pháo các loại lớn nhất từ trước đến nay.

Trước đó, ngày 13/9/2026, lực lượng đấu tranh chuyên án tiến hành phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào). Lợi dụng đêm tối, trời mưa lũ và địa hình phức tạp, các đối tượng đã bỏ trốn vào rừng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.120 thùng pháo các loại, gồm pháo ống, pháo bi, pháo dây... với tổng trọng lượng khoảng 30 tấn pháo hoa nổ, pháo nổ. 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra, truy xét, bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị.

quang tri phoi hop voi lao bat 3 doi tuong tang tru 30 tan phao hinh anh 1
3 đối tượng lúc bị bắt

Đến ngày 19/10/2026, tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet bắt giữ 3 đối tượng liên quan, gồm: A Mày, sinh năm 1962, biệt danh “Bố già đường biên”; Thạo A Lăm, sinh năm 1983; Thạo Đỏ, sinh năm 1981. Cả 3 đối tượng cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

quang tri phoi hop voi lao bat 3 doi tuong tang tru 30 tan phao hinh anh 2
Số pháo bị thu giữ

Lực lượng chức năng hai bên phối hợp tiêu hủy toàn bộ tang vật, đồng thời tiếp tục điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng người Lào và Việt Nam có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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