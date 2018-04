Bắt quả tang kẻ vận chuyển 30kg ma túy đá và hơn 400 nghìn USD

Đối tượng Phàng A Nhà cùng 30kg ma túy đá (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Ngày 26/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Công an huyện Nho Quan bắt quả tang đối tượng Phàng A Nhà (45 tuổi, trú tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đang vận chuyển trái phép 30kg ma túy đá tại xã Đồng Phong, huyện Nho Quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Vẻ cùng hơn 400 nghìn USD. (Ảnh Công an Ninh Bình)

Căn cứ lời khai của đối tượng, tổ công tác tiếp tục bắt Nguyễn Văn Vẻ (47 tuổi, trú tại phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) khi y đang ở phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình để chờ nhận số ma túy trên. Tại chỗ, cơ quan điều tra cũng thu giữ của Nguyễn Văn Vẻ số tiền hơn 400 nghìn USD.

Tại cơ quan điều tra, Phàng A Nhà khai nhận, mua 30kg ma túy tổng hợp dạng đá của một đối tượng người Lào, sau đó liên hệ với Nguyễn Văn Vẻ bán với giá 7.500 USD/kg.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối tượng Phàng A Nhà và Nguyễn Văn Vẻ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

