Bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán sân vườn

Ngày 17/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an phường Trung An vừa bắt giữ, xử lý 7 đối tượng có liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Đoàn Hoàng Anh (sinh ngày 1985, cư trú phường Thới Sơn, Đồng Tháp); Trần Quốc Cường, (sinh năm 1991, cư trú phường Mỹ Phong, Đồng Tháp); Nguyễn Minh Trí, (sinh năm 1995), Trương Hiếu Thuận, (sinh năm 1994) và Trần Quyết Thắng, (sinh năm1979), cùng cư trú phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Một số đối tượng sử dụng, tàng trữ chất ma túy bị cơ quan công an bắt giữ

Mới đây, lực lượng công an kiểm tra tại 1 quán sân vườn trên địa bàn Tổ 1, khu phố 3, phường Trung An, Công an phường bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 gói ni lon hàn kín có chứa chất ma túy, 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra nhanh, cả 5 đối tượng đều dương tính với chất ma túy và thừa nhận hành vi đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra mở rộng và bắt giữ Nguyễn Thị Thu Phượng (sinh năm 1986, cư trú khu phố Mỹ Hòa, phường Mỹ Phong) là người bán ma túy cho các đối tượng. Ngoài ra, tại nhà của Phượng, lực lượng công an còn làm việc với Lê Phước Thành (sinh năm 1989, cư trú, phường Trung An) vì dương tính với chất ma túy.