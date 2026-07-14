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Kiểm tra cư trú, Công an Hà Nội bắt gọn nữ quái bị truy nã về án ma túy

Thứ Ba, 14:25, 14/07/2026
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VOV.VN - Trong quá trình kiểm tra cư trú trên địa bàn, Công an xã Xuân Mai (Hà Nội) phát hiện và bắt giữ một nữ đối tượng đang bị Công an TP.HCM truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 14/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Xuân Mai vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang bị truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" trong quá trình kiểm tra cư trú trên địa bàn.

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Đối tượng Lê Thị Kim Chi tại cơ quan công an

Đối tượng bị bắt là Lê Thị Kim Chi (SN 2005, hộ khẩu thường trú tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), đang bị Công an TP.HCM ra quyết định truy nã để phục vụ công tác điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an Hà Nội, trước đó, trong quá trình kiểm tra cư trú, nhân khẩu trên địa bàn xã Xuân Mai, lực lượng công an phát hiện Chi có biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đây là đối tượng đang bị truy nã nên đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ.

Hiện Công an xã Xuân Mai đang hoàn thiện hồ sơ ban đầu, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM để bàn giao đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
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