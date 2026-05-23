Bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại Đà Nẵng

Thứ Bảy, 15:38, 23/05/2026
VOV.VN - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hòa Khánh vừa kiểm tra một phòng trọ trên đường Hòa Nam 5, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, phát hiện 3 nam và 1 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả test nhanh cho thấy các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều tang vật liên quan khác.

Nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại phòng trọ bị phát hiện

Qua điều tra cùng tang vật thu giữ tại hiện trường, cơ quan công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" đối với Trương Văn Tài (sinh năm 2004, trú tỉnh Quảng Trị); Đoàn Văn Vinh (sinh năm 2006)  và Lê Văn Dương (sinh năm 1999), cùng trú tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Tài, Đoàn Văn Vinh và Lê Văn Dương để tiếp tục điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Dụng cụ sử dụng ma túy

Hiện vụ việc đang được  cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Hà - CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Tag: ma túy Đà Nẵng sử dụng trái phép chất ma túy
Khám chỗ ở của kẻ bán ma túy, công an phát hiện súng và vỏ đạn
Từ 1 người nghiện, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma tuý, bắt giữ 140 người
Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
