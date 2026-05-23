Bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại Đà Nẵng

Kết quả test nhanh cho thấy các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều tang vật liên quan khác.

Nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại phòng trọ bị phát hiện

Qua điều tra cùng tang vật thu giữ tại hiện trường, cơ quan công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" đối với Trương Văn Tài (sinh năm 2004, trú tỉnh Quảng Trị); Đoàn Văn Vinh (sinh năm 2006) và Lê Văn Dương (sinh năm 1999), cùng trú tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Tài, Đoàn Văn Vinh và Lê Văn Dương để tiếp tục điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Dụng cụ sử dụng ma túy

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.