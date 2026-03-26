Bắt tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ở Hà Tĩnh

Thứ Năm, 09:45, 26/03/2026
VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm được tài xế và phương tiện gây tai nạn giao thông làm một người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 23/3/2026, tại Km20+300, đường tỉnh 547 (thuộc thôn Bắc Sơn, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 38N1-232xx do chị T.T.A (SN 1985, trú xã Cổ Đạm) điều khiển, chở theo N.S.M (SN 2008, trú cùng địa phương), di chuyển theo hướng từ xã Cổ Đạm đi xã Tiên Điền, va chạm với xe container.

bat tai xe gay tai nan chet nguoi roi bo tron o ha tinh hinh anh 1
Thời điểm xe container gây tai nạn rồi bỏ trốn. (Ảnh: BHT)

Sau khi xảy ra tai nạn, xe container đã rời khỏi hiện trường. Hậu quả, chị T.T.A tử vong trên đường đi cấp cứu, xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Cổ Đạm và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tài liệu chứng cứ; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh phương tiện và người điều khiển liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được phương tiện liên quan tại địa bàn xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 150km.

bat tai xe gay tai nan chet nguoi roi bo tron o ha tinh hinh anh 2
Tìm thấy xe container cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 150km. (Ảnh:BHT)

Đến khoảng 14h30 ngày 24/3/2026 (chưa đầy 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra), lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển phương tiện là N.V.Đ (SN 1985, trú xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên), điều khiển xe container BKS 15C-04x.xx.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.V.Đ để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: tài xế tử vong hà tĩnh bỏ trốn tai nạn.
Xế hộp Lexus gây tai nạn liên hoàn giữa đêm tại Hà Nội, nhiều người nhập viện

VOV.VN - Ngày 24/3, Công an Hà Nội thông tin, Cơ quan chức năng vừa xử lý nhóm thanh thiếu niên đi xe tốc độ cao, lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên tuyến Quốc lộ 32, Hà Nội đoạn qua khu vực tượng đài Phùng và chân cầu Phùng, sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong.

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe tải và một ôtô con xảy ra trên Quốc lộ 1A khiến một người tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương.

