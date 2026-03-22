Tài xế tử vong do tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A ở Nghệ An

Đến chiều 22/3, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h41 cùng ngày, ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 37K-677.xx lưu thông theo hướng Hà Nội đi Nghệ An. Khi đến khu vực ngã tư chợ Cóc (xóm An Thịnh, xã An Châu), xe này xảy ra va chạm với xe tải Howo biển kiểm soát 29K-017.xx chạy phía trước cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe tải Howo mất lái, tiếp tục tông vào một xe tải khác đang di chuyển theo chiều ngược lại, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ việc khiến tài xế điều khiển xe tải Howo tử vong trong cabin, mắc kẹt tại hiện trường. Hai nạn nhân khác bị thương đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng công an xã An Châu nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và hỗ trợ công tác cứu hộ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.