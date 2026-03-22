中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tài xế tử vong do tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A ở Nghệ An

Chủ Nhật, 20:23, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe tải và một ôtô con xảy ra trên Quốc lộ 1A khiến một người tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương.

Đến chiều 22/3, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A.

tai xe tu vong do tai nan lien hoan tren quoc lo 1a o nghe an hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h41 cùng ngày, ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 37K-677.xx lưu thông theo hướng Hà Nội đi Nghệ An. Khi đến khu vực ngã tư chợ Cóc (xóm An Thịnh, xã An Châu), xe này xảy ra va chạm với xe tải Howo biển kiểm soát 29K-017.xx chạy phía trước cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe tải Howo mất lái, tiếp tục tông vào một xe tải khác đang di chuyển theo chiều ngược lại, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ việc khiến tài xế điều khiển xe tải Howo tử vong trong cabin, mắc kẹt tại hiện trường. Hai nạn nhân khác bị thương đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng công an xã An Châu nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và hỗ trợ công tác cứu hộ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: tai nạn liên hoàn tai nạn trên Quốc lộ 1A tai nạn giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nhật Bản khiến nhiều người thiệt mạng

VOV.VN - Rạng sáng nay (20/3, theo giờ địa phương), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Mie, Nhật Bản. Theo cơ quan cảnh sát, đã có nhiều người thiệt mạng sau vụ tai nạn này.

Đà Nẵng: Truy xét lái xe ô tô gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường

VOV.VN - Hôm nay (17/3), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận thông tin, hình ảnh liên quan vụ ô tô 7 chỗ vượt ẩu, gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường và đang truy tìm lái xe.

Tai nạn trên tàu thủy chở hàng ở tỉnh Khánh Hòa, 3 người tử vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên tàu thủy chở hàng Trường Nguyên 18 đang neo đậu tại khu vực phía ngoài khơi Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná (thôn Thương Diêm 2, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa), khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục