Mưa lũ ở Huế khiến 2 người bị thương, 20 hộ dân phải sơ tán

Tính đến sáng 12/11, mưa lũ làm 2 người dân ở xã Quảng Điền, thành phố Huế bị thương, gãy chân trong lúc dọn dẹp nhà cửa. Một người đã xuất viện, người còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Mưa lớn cũng làm 8 nhà dân tại các xã A Lưới 1, Lộc An và các phường Hóa Châu, Phong Quảng bị tốc mái.

Mưa lũ tiếp tục xói lở đất tại khu vực thác Trượt, xã Khe Tre, thành phố Huế

Tại xã A Lưới 1, một cống dài khoảng 4m trên tuyến đường liên thôn Bắc Sơn bị sập hoàn toàn. Ở xã A Lưới 2, nhiều tuyến đường bị đất đá sạt lở, bồi lấp với chiều dài từ 10-50m.

Tại xã Khe Tre, Quốc lộ 14B qua thôn Hương Phú tiếp tục hư hỏng tại vị trí từng được khắc phục sau đợt lũ năm 2025. Các lực lượng huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương thu dọn đất đá, khôi phục giao thông trở lại.

Nhiều khu dân cư ở xã Lộc An thành phố Huế bị ngập.

Ông Hồ Sĩ Phú, Trưởng thôn Hương Phú, xã Khe Tre, thành phố Huế cho biết, tình trạng sạt lở tại địa phương vẫn tiếp diễn. “Nhiều vùng sạt lở như ở ngầm Hà An, sạt lở đã phá vỡ một nửa đường đi. Còn ở khu vực thác Trượt vẫn tiếp tục sạt lở vào sát taluy một nhà dân. Dưới sự chỉ đạo của UBND xã Khe Tre, lực lượng công an, quân sự và thôn đã khẩn cấp di dời 3 hộ dân để tránh thiệt hại về người và tài sản”.

Khu dân cư ở xã Lộc An, thành phố Huế.

Mưa lớn còn gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư ở thành phố Huế. Một số tuyến đường ở Quảng Điền, khu vực Cầu Hai và xã Lộc An ngập sâu từ 35-80 cm. Toàn thành phố có 20 hộ với 57 nhân khẩu được di dời đến nơi an toàn. Đến nay, nước lũ cơ bản đã rút, các hộ dân được sơ tán đã trở về nhà an toàn.

Chính quyền các địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ngầm tràn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, dù mưa đã giảm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn còn cao; 8 khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, gồm Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Nam Đông, phường Phú Bài và Vinh Lộc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, không đi qua ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương cần kiểm tra các điểm xung yếu, chủ động cảnh báo và sẵn sàng phương án sơ tán dân khi cần thiết.