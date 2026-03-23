  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng tại Đắk Lắk

Thứ Hai, 16:26, 23/03/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một chủ hụi ở xã Sơn Hoà để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1989), trú thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2013, Vi đứng ra làm chủ hụi để hưởng hoa hồng, đồng thời kinh doanh bất động sản và cho vay đáo hạn ngân hàng. Do tạo được uy tín nên nhiều người tham gia góp hụi, cho Vi vay tiền.

Đối tượng Nguyễn Thị Tường Vi bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Đến tháng 1/2023, việc làm ăn thua lỗ khiến Vi nợ khoảng 12 tỷ đồng và mất khả năng chi trả. Dù vậy, Vi vẫn tiếp tục tạo dựng hình ảnh kinh doanh thành đạt, có nhiều tài sản, hoạt động đáo hạn ngân hàng hiệu quả và duy trì vai trò chủ hụi uy tín nhằm tạo lòng tin để tiếp tục vay mượn tiền của nhiều người.

Đáng chú ý, Vi đã lập ra nhiều dây hụi khống để huy động tiền, sau đó sử dụng số tiền này để trả nợ cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2025, Vi đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Phần lớn các bị hại là người thân quen, bạn bè, bà con nên thiếu cảnh giác và dễ tin tưởng.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia góp hụi hoặc cho vay tiền, tránh bị lợi dụng, lừa đảo.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

Cựu cán bộ trường đại học ở Hà Nội bị cáo buộc lừa đảo 13 tỷ đồng để chơi Forex
Cựu cán bộ trường đại học ở Hà Nội bị cáo buộc lừa đảo 13 tỷ đồng để chơi Forex

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo mở thẻ tín dụng
VOV.VN - Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong năm 2025, đồng thời đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tùng Lâm (SN 2002; trú tại TDP Dương Đình Huệ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ đối tượng sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo ở Cần Thơ
VOV.VN - Chiều 21/3, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa bắt tạm giam Đào Chí Nguyện (SN 1989), ngụ xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

