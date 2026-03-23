Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng tại Đắk Lắk

Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1989), trú thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2013, Vi đứng ra làm chủ hụi để hưởng hoa hồng, đồng thời kinh doanh bất động sản và cho vay đáo hạn ngân hàng. Do tạo được uy tín nên nhiều người tham gia góp hụi, cho Vi vay tiền.

Đối tượng Nguyễn Thị Tường Vi bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Đến tháng 1/2023, việc làm ăn thua lỗ khiến Vi nợ khoảng 12 tỷ đồng và mất khả năng chi trả. Dù vậy, Vi vẫn tiếp tục tạo dựng hình ảnh kinh doanh thành đạt, có nhiều tài sản, hoạt động đáo hạn ngân hàng hiệu quả và duy trì vai trò chủ hụi uy tín nhằm tạo lòng tin để tiếp tục vay mượn tiền của nhiều người.

Đáng chú ý, Vi đã lập ra nhiều dây hụi khống để huy động tiền, sau đó sử dụng số tiền này để trả nợ cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2025, Vi đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Phần lớn các bị hại là người thân quen, bạn bè, bà con nên thiếu cảnh giác và dễ tin tưởng.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia góp hụi hoặc cho vay tiền, tránh bị lợi dụng, lừa đảo.