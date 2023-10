Bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch phường Xuân Đỉnh, Hà Nội

Chủ tịch UBND huyện Mường Khương bị bắt tạm giam

VOV.VN - Ngày 4/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Lê Ngọc Dương, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai; hiện là Chủ tịch UBND huyện Mường Khương.