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Bắt tạm giam đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản ở Hà Tĩnh

Thứ Năm, 09:57, 30/07/2026
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VOV.VN - Viện KSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Hoàng (SN 1996), trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo khoản 1, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 12/7/2026, tại phòng 201, Khách sạn Hoàng Long 1 trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Minh Hoàng đã giả danh công an, đe dọa và cưỡng đoạt 20 triệu đồng của chị Vi Thị T. (SN 1999), trú tại bản Poọng, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

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Khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Hoàng về tội cưỡng đoạt tài sản. (Ảnh: Viện KSND Hà Tĩnh).

Theo cơ quan điều tra, thời điểm thực hiện hành vi nêu trên, Nguyễn Minh Hoàng đang trong thời gian thử thách của Bản án số 24/2025/HS-ST ngày 11/4/2025 của TAND thành phố Hà Tĩnh. Trước đó, Hoàng bị tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Mặc dù đang trong thời gian thử thách của án treo, Hoàng tiếp tục bị điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
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