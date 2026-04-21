中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giả danh cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt 183 triệu đồng

Thứ Ba, 14:50, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ lừa đảo tinh vi vừa xảy ra tại Gia Lai khi các đối tượng giả danh cán bộ công an trại tạm giam, dựng kịch bản chuyên nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo thông tin ban đầu, sáng 18/4/2026, anh Đ. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng tên Dũng, đang công tác tại Trại tạm giam T20 thuộc Công an tỉnh Gia Lai. Để tạo lòng tin, đối tượng còn gửi hình ảnh khuôn viên đơn vị và trao đổi về việc thuê máy đào để tháo dỡ một công trình cũ.

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo người dân cần cảnh giác với các đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng này tiếp tục nhờ anh Đ. đứng ra kết nối mua giường tầng cho đơn vị. Đồng thời, cung cấp số điện thoại của một người khác, cũng tên Dũng, tự xưng là đơn vị cung cấp hàng.

Các đối tượng đã dàn dựng kịch bản lừa đảo chặt chẽ theo từng bước. Ban đầu, người tự xưng cán bộ trại tạm giam gửi ảnh chụp màn hình giả mạo thể hiện đã chuyển khoản đặt cọc hơn 100 triệu đồng. Tiếp đó, người bán hàng thông báo chưa nhận đủ tiền để làm thủ tục xuất kho, đề nghị anh Đ. chuyển khoản giúp và hứa sẽ được thanh toán lại sau.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục viện lý do sai nội dung chuyển khoản, liên tục thúc giục nạn nhân chuyển thêm tiền để “hoàn tất thủ tục” và hoàn trả các giao dịch trước.

Anh Đ. đã hai lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên DOAN TRUNG THIEN, mở tại một ngân hàng thương mại, với tổng số tiền 183 triệu đồng.

Chỉ đến khi các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 40 triệu đồng, anh Đ. mới nghi ngờ, liên hệ xác minh với người quen tại trại tạm giam T20 và phát hiện đã bị lừa và trình báo cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi từ số lạ tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước nói chung, cơ quan công an nói riêng. Khi phát sinh giao dịch liên quan đến tiền bạc, cần xác minh trực tiếp qua các kênh chính thức hoặc đến cơ quan công an gần nhất để được tư vấn, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Tag: công an lừa đảo giả danh công an chiếm đoạt tài sản công an Gia Lai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Hải Phòng bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
VOV.VN - Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng) vừa phối hợp các đơn vị bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp).

Công an Hà Nội truy nã, truy tìm loạt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
VOV.VN - Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã, truy tìm nhiều đối tượng liên quan các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “chạy án” và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đồng thời kêu gọi người dân phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng tại Hưng Yên
VOV.VN - Chiều 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật