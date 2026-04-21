Giả danh cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt 183 triệu đồng

Theo thông tin ban đầu, sáng 18/4/2026, anh Đ. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng tên Dũng, đang công tác tại Trại tạm giam T20 thuộc Công an tỉnh Gia Lai. Để tạo lòng tin, đối tượng còn gửi hình ảnh khuôn viên đơn vị và trao đổi về việc thuê máy đào để tháo dỡ một công trình cũ.

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo người dân cần cảnh giác với các đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng này tiếp tục nhờ anh Đ. đứng ra kết nối mua giường tầng cho đơn vị. Đồng thời, cung cấp số điện thoại của một người khác, cũng tên Dũng, tự xưng là đơn vị cung cấp hàng.

Các đối tượng đã dàn dựng kịch bản lừa đảo chặt chẽ theo từng bước. Ban đầu, người tự xưng cán bộ trại tạm giam gửi ảnh chụp màn hình giả mạo thể hiện đã chuyển khoản đặt cọc hơn 100 triệu đồng. Tiếp đó, người bán hàng thông báo chưa nhận đủ tiền để làm thủ tục xuất kho, đề nghị anh Đ. chuyển khoản giúp và hứa sẽ được thanh toán lại sau.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục viện lý do sai nội dung chuyển khoản, liên tục thúc giục nạn nhân chuyển thêm tiền để “hoàn tất thủ tục” và hoàn trả các giao dịch trước.

Anh Đ. đã hai lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên DOAN TRUNG THIEN, mở tại một ngân hàng thương mại, với tổng số tiền 183 triệu đồng.

Chỉ đến khi các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 40 triệu đồng, anh Đ. mới nghi ngờ, liên hệ xác minh với người quen tại trại tạm giam T20 và phát hiện đã bị lừa và trình báo cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi từ số lạ tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước nói chung, cơ quan công an nói riêng. Khi phát sinh giao dịch liên quan đến tiền bạc, cần xác minh trực tiếp qua các kênh chính thức hoặc đến cơ quan công an gần nhất để được tư vấn, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.