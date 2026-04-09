47 phạm nhân tại Trại tạm giam số 1 CATP Hải Phòng được giảm án

Thứ Năm, 18:09, 09/04/2026
VOV.VN - Sáng 09/4/2026, Trại tạm giam số 1 - Công an TP Hải Phòng tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30/4/2026 cho các phạm nhân đang cải tạo tại đơn vị.

Tham dự buổi lễ có Trung tá Bùi Ngọc Đức – Phó Giám thị Trại tạm giam số 1, cùng đại diện Ban Giám thị và các phạm nhân đang chấp hành án.

Theo quyết định của Hội đồng xét giảm án TP Hải Phòng, trong đợt này có 47 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án. Trong đó, 7 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù, chính thức được trả tự do; các trường hợp còn lại được giảm từ 2 đến 8 tháng tù giam.

47 pham nhan tai trai tam giam so 1 catp hai phong duoc giam an hinh anh 1
Công an thành phố trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30.4.2026 cho các phạm nhân

Đây đều là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy, tích cực lao động, học tập và đủ điều kiện theo quy định để được xét giảm án, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định và danh sách phạm nhân được giảm án. Đặc biệt, những người được giảm hết thời hạn chấp hành án đã nhận quyết định, chính thức trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng.

Việc xét giảm án dịp 30/4 không chỉ là sự ghi nhận quá trình cải tạo của phạm nhân mà còn là động lực để những người đang chấp hành án tiếp tục phấn đấu, sớm trở thành công dân có ích cho xã hội.

Tuấn Linh-Nguyễn Gia/VOV.VN
Tag: hải phòng trại giam phạm nhân giảm án hội đồng xét
Bắt đối tượng vô cớ đâm chết người đang ngồi xem bóng chuyền

VOV.VN - Ngày 9/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Khánh (SN 2000, ngụ xã Tân Thới) để điều tra hành vi gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Tân Thới.

VOV.VN - Ngày 9/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Khánh (SN 2000, ngụ xã Tân Thới) để điều tra hành vi gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Tân Thới.

Xét xử 2 cựu cán bộ trong vụ cháy dãy nhà trọ ở Hà Nội làm 15 người tử vong

VOV.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử hai bị cáo Đỗ Tuấn Anh và Lê Quang Hưng là những cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy cũ về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan vụ cháy ở Trung Kính khiến 15 người tử vong.

VOV.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử hai bị cáo Đỗ Tuấn Anh và Lê Quang Hưng là những cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy cũ về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan vụ cháy ở Trung Kính khiến 15 người tử vong.

Bắt nhóm thanh niên trộm cắp cổ vật tại Chùa Nôm

VOV.VN - Sáng 9/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Chùa Nôm, thu giữ nhiều hiện vật có giá trị.

VOV.VN - Sáng 9/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Chùa Nôm, thu giữ nhiều hiện vật có giá trị.

Bắt giám đốc, hiệu trưởng ở Phú Thọ “ăn chặn” tiền trợ cấp của người yếu thế

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can là giám đốc trung tâm, hiệu trưởng và kế toán do có hành vi nâng khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng từ nguồn trợ cấp dành cho người yếu thế và học sinh dân tộc nội trú.

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can là giám đốc trung tâm, hiệu trưởng và kế toán do có hành vi nâng khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng từ nguồn trợ cấp dành cho người yếu thế và học sinh dân tộc nội trú.

