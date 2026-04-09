47 phạm nhân tại Trại tạm giam số 1 CATP Hải Phòng được giảm án
VOV.VN - Sáng 09/4/2026, Trại tạm giam số 1 - Công an TP Hải Phòng tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30/4/2026 cho các phạm nhân đang cải tạo tại đơn vị.
Tham dự buổi lễ có Trung tá Bùi Ngọc Đức – Phó Giám thị Trại tạm giam số 1, cùng đại diện Ban Giám thị và các phạm nhân đang chấp hành án.
Theo quyết định của Hội đồng xét giảm án TP Hải Phòng, trong đợt này có 47 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án. Trong đó, 7 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù, chính thức được trả tự do; các trường hợp còn lại được giảm từ 2 đến 8 tháng tù giam.
Đây đều là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy, tích cực lao động, học tập và đủ điều kiện theo quy định để được xét giảm án, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định và danh sách phạm nhân được giảm án. Đặc biệt, những người được giảm hết thời hạn chấp hành án đã nhận quyết định, chính thức trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng.
Việc xét giảm án dịp 30/4 không chỉ là sự ghi nhận quá trình cải tạo của phạm nhân mà còn là động lực để những người đang chấp hành án tiếp tục phấn đấu, sớm trở thành công dân có ích cho xã hội.