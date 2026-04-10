Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng dùng dao chém người tại nhà riêng ở TP.HCM

Theo kết quả điều tra vụ việc ban đầu, khoảng 12h40' cùng ngày, đối tượng Hoàng Văn Thủy, 26 tuổi mang theo dao tìm đến nhà anh N.H.H. sinh 1974. Sau khi gọi cửa, lợi dụng lúc nạn nhân đi ra, Thủy bất ngờ rút dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh Hải, gây thương tích nghiêm trọng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, truy xét đối tượng. Qua đó nhanh chóng xác định và mời làm việc đối với Hoàng Văn Thủy.

Đối tượng Hoàng Văn Thuỷ

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận do mâu thuẫn cá nhân trong quá trình quen biết trước đó, đối tượng đã nảy sinh ý định trả thù.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của Thủy, thu giữ tang vật gồm con dao gây án cùng nhiều vật chứng liên quan. Đối tượng cũng thừa nhận đã sử dụng các vật dụng này để thực hiện hành vi phạm tội.

Hung khí gây án bị thu giữ tại nhà riêng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Thủy; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để áp dụng biện pháp tạm giam, tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.