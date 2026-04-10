  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng dùng dao chém người tại nhà riêng ở TP.HCM

Thứ Sáu, 16:16, 10/04/2026
VOV.VN - Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 2/4 tại một căn nhà trên đường Trần Bình Trọng, phường Tam Thắng (TP. Vũng Tàu cũ), nay thuộc TP.HCM.

Theo kết quả điều tra vụ việc ban đầu, khoảng 12h40' cùng ngày, đối tượng Hoàng Văn Thủy, 26 tuổi mang theo dao tìm đến nhà anh N.H.H. sinh 1974. Sau khi gọi cửa, lợi dụng lúc nạn nhân đi ra, Thủy bất ngờ rút dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh Hải, gây thương tích nghiêm trọng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, truy xét đối tượng. Qua đó nhanh chóng xác định và mời làm việc đối với Hoàng Văn Thủy.

Đối tượng Hoàng Văn Thuỷ

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận do mâu thuẫn cá nhân trong quá trình quen biết trước đó, đối tượng đã nảy sinh ý định trả thù. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của Thủy, thu giữ tang vật gồm con dao gây án cùng nhiều vật chứng liên quan. Đối tượng cũng thừa nhận đã sử dụng các vật dụng này để thực hiện hành vi phạm tội.

Hung khí gây án bị thu giữ tại nhà riêng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Thủy; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để áp dụng biện pháp tạm giam, tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tag: Vụ án chém người hung thủ bắt tạm giam khởi tố vụ án TP.HCM
148 học sinh tại TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm, phát hiện Salmonella

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Sở Y tế TP.HCM cho biết đến sáng 10/4, đã ghi nhận 148 trường hợp học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, kết quả xét nghiệm ban đầu phát hiện vi khuẩn Salmonella trong nhiều mẫu bệnh phẩm.

TP.HCM khởi công 7 dự án trọng điểm dịp 30/4, tổng vốn hơn 380.000 tỷ đồng

VOV.VN - TP.HCM dự kiến khởi công 7 dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 380.000 tỷ đồng dịp 30/4/2026, tạo cú hích hạ tầng, thúc đẩy đầu tư công và lan tỏa động lực tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Cháy kèm tiếng nổ lớn tại công ty sản xuất sơn ở TP.HCM

VOV.VN - Tối 9/4, lực lượng chữa cháy Công an TP.HCM đang nỗ lực khống chế đám cháy xảy ra tại một công ty sản xuất sơn trên địa bàn xã Long Nguyên, TP.HCM (trước thuộc xã An Điền, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

