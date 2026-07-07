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Bắt tạm giam nguyên thẩm phán TAND TP Hà Nội Nguyễn Đăng Phong

Thứ Ba, 17:31, 07/07/2026
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VOV.VN - Ông Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán Toà án nhân dân TP Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Ngày 7/7, theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán Toà án nhân dân (TAND) TP Hà Nội về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

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Ông Nguyễn Đăng Phong (áo kẻ trắng). Ảnh: VKSNDTC

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”, xảy ra trong quá trình giải quyết vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên, ông Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán TAND TP Hà Nội đã thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, dẫn đến kết luận số tiền đánh bạc chênh lệch trên 89 tỉ đồng, không tuyên tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo, tuyên trả cho các bị cáo nhiều vật chứng trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.

Võ Nam/VOV.VN
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