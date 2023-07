Bắt tạm giam nguyên Trưởng khoa vệ sinh an toàn thực phẩm ở Bình Thuận

VOV.VN - Chiều 5/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Phạm Văn Linh (59 tuổi, nguyên Trưởng khoa Vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết) để phục vụ điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.