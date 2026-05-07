Điều tra vụ bé gái nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong ở Hà Nội

Trước đó ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. (SN 2022) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%. Chiều 6/5, cháu bé không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định, bé H. là con riêng của B.T.T (SN 2006, trú tại Tuyên Quang). T. sống chung như vợ chồng với N.M.H (SN 2004, trú tại Ninh Bình) và thuê trọ tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Tại cơ quan công an, H. và T. khai đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng một tháng trước đó, với tần suất 2-3 ngày/lần. Ngày 3/5, H. và T. đã nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu bé. Sau đó, cả hai bỏ mặc cháu trong phòng trọ. Khi phát hiện cháu bé có dấu hiệu nguy kịch, H. và T. mới sơ cứu rồi gọi cấp cứu.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.