Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Thứ Tư, 15:30, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

Hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Tại phiên tòa, một trong những bị cáo nhận được sự chú ý là Triệu Thị Hoài Thương - bạn gái của Khánh, bị xét xử về tội “Che giấu tội phạm”. Trong vụ án này, Thương được cho tại ngoại và đã có mặt tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 17/4/2025, sau khi Khánh bỏ trốn đến khu vực đồi thông Yên Lập (phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh), Khánh gọi cho bạn không được, Khánh đã liên lạc với Triệu Thị Hoài Thương và Triệu Thị Hiền (bạn gái bị cáo Hà Thương Hải).

Triệu Thị Hoài Thương sau khi được tại ngoại đã có mặt tại toà.

Khánh báo cho hai người này biết việc Hải bị công an bắt, còn Khánh thì đang bỏ trốn. Khánh nhờ Thương đặt cho một xe taxi và đón ở đầu đường Quốc lộ 18A thuộc tỉnh Bắc Ninh, đồng thời nhờ Hiền tìm cách liên lạc với Phùng Thị Kim Oanh, để nhờ lo chỗ trốn.

Tiếp theo, Khánh vào khu vực tập thể ở chân đồi Yên Lập lấy trộm quần áo (dành cho quân đội) mặc hoá trang, mục đích nhằm tránh sự truy tìm của công an.

Thời điểm này, Hiền và Thương đã biết việc Khánh, Hải thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn, sử dụng súng để giết người. Tuy nhiên, Thương vẫn cố tìm lái xe taxi để đón Khánh, Thương lên các trang web tìm và gọi nhiều tổng đài các hãng taxi tại Bến xe Nước Ngầm – TP Hà Nội.

Đến 0h29 ngày 17/4/2025, anh N.K.C, là lái xe taxi liên lạc với Thương, đồng ý nhận chở khách và yêu cầu thời gian, địa điểm đón cụ thể thì Thương bảo sẽ thông báo cho lái xe sau, do Khánh chưa nói cho Thương biết chính xác vị trí đón ở đâu.

Bùi Đình Khánh tại phiên toà sở thẩm.

Lúc 23h36 ngày 17/4/2025, Khánh gọi điện thoại báo đổi vị trí đón Khánh tại phường Mạo Khê, thành phố Đông Triều (cũ), tỉnh Quảng Ninh. Thương liên hệ với tài xế taxi và chốt việc nhận cuốc. Tuy nhiên sau đó Thương gọi cho Khánh để hỏi vị trí cụ thể nhưng đều không được.

Đến hơn 0h ngày 18/4, Khánh gọi lại, nhắn cho Thương vị trí tọa độ để báo cho lái xe đến đón. Khánh sau đó gọi cho Thương nhiều lần để thống nhất thời gian, địa điểm đón Khánh nhưng Khánh thấy không đảm bảo nên chưa chốt được vị trí cụ thể và cũng không có ý định đi taxi do Thương đặt nữa.

Lúc này, Thương không liên lạc được với Khánh nên đã báo hủy chuyến. Vai trò của Thương cũng kết thúc ở thời điểm này.

Theo hồ sơ, Triệu Thị Hoài Thương (sinh năm 2005), dân tộc Dao, thường trú tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (cũ), nay là xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên. Trước khi vướng vòng lao lý, Thương đã có chồng và 1 con sinh năm 2024.

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

VOV.VN - Sáng 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Theo Văn Minh/CAND
