Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: Hồi 20 giờ 30 phút ngày 17/4/2025 tại khu vực đường liên phường thuộc tổ 6, khu 10, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng cất giấu trái phép 16 bánh ma tuý trên xe ô tô. Ngay sau khi biết Đằng bị bắt, đồng bọn của Đằng là Bùi Đình Khánh và các đồng bọn khác đã sử dụng súng quân dụng, các vũ khí khác và ôtô chống trả lực lượng công an để giải cứu cho đồng bọn và cướp lại số ma túy bị thu giữ.

Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên toà xét xử vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý quy mô lớn qua nhiều tỉnh thành

Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng quân dụng AK bắn vào lực lượng công an, khiến 1 cán bộ công an (thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) là Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh, đồng thời làm hư hỏng nhiều xe ô tô. Sau khi gây án, Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn vứt bỏ súng, đạn, điện thoại, ô tô tại nhiều vị trí và tìm cách liên hệ các đồng bọn khác giúp Khánh bỏ trốn.

Quá trình truy bắt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Hà Thương Hải, Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn, riêng Bùi Đình Khánh bị Cơ quan điều tra khởi tố bị can và ra quyết định truy nã. Ngày 18/4/2025, khi đang tiếp tục thuê xe di chuyển thì Khánh bị bắt giữ tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá và di lý về Quảng Ninh.

Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng công an tiếp tục thu giữ nhiều loại ma tuý (38 bánh heroine tổng khối lượng hơn 13.000 gam, nhiều loại ma tuý tổng hợp) và vũ khí súng đạn khác.

19 bị cáo bị xét xử tại phiên toà

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu truy tố ra trước Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh để xét xử đối với 19 bị can. Trong đó, Bùi Đình Khánh bị truy tố về 4 tội danh: "Giết người", "Mua bán trái phép chất ma tuý", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản"; Hà Thương Hải truy tố về 5 tội danh: "Giết người", "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", "Mua bán trái phép chất ma tuý", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" và "Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng"; Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông cùng bị truy tố về 03 tội danh: "Giết người", "Mua bán trái phép chất ma tuý" và "Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng". Các bị can khác bị truy tố với các tội Mua bán, Tàng trữ và Tổ chức sử dụng ma túy; Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Che giấu tội phạm.

Phiên toà diễn ra từ ngày 13-15/5.