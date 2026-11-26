Chiều 26/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án sơ thẩm với bị cáo Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 cựu cán bộ Ủy ban nhân dân (UBND) phường Kiến Hưng và UBND quận Hà Đông (cũ).

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lừa dối khách hàng" liên quan đến những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại phiên tòa sơ thẩm.

Đối với 5 cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và UBND quận Hà Đông (cũ), HĐXX tuyên phạt từ 18 đến 24 tháng tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc ông Thản và Công ty Bemes phải liên đới bồi thường cho 79 căn hộ phải di dời tại chung cư CT6C Kiến Hưng. Mức bồi thường thấp nhất là 1,2 tỷ đồng còn cao nhất trên 3 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, mặc dù biết các căn hộ tại khu chung cư CT6 Kiến Hưng không đáp ứng đủ các điều kiện pháp lý nhưng ông Lê Thanh Thản đã đưa ra các thông tin quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, khiến khách hàng tin tưởng ký hợp đồng mua căn hộ. Do đó ông Thản phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm và hậu quả thiệt hại xảy ra trong vụ án.

Tuy nhiên, khi xem xét trách nhiệm hình sự, đại diện VKS cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo. Cụ thể, trong quá trình điều tra, "đại gia điếu cày" đã tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng và chính quyền địa phương để giải quyết hậu quả vụ án.

Bị cáo đã chủ động chuẩn bị nguồn tài chính 530 tỷ đồng để sẵn sàng khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, bị cáo hiện đã trên 70 tuổi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự.