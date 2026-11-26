Rạng sáng ngày 22/11, nhóm đối tượng đột nhập khu ký túc xá nam, đe dọa, hành hung học sinh, ép chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, đồng thời chiếm đoạt điện thoại và tiền mặt. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Lào Cai đã khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trong ngày 22/11, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng. Đến rạng sáng 25/11, 2 đối tượng còn lại cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. Toàn bộ tang vật vụ án được thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt 5 điện thoại di động, 1 triệu đồng tiền mặt và ép các nạn nhân chuyển 450.000 đồng qua tài khoản ngân hàng. Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam cả 4 đối tượng để điều tra về tội “Cướp tài sản”.