English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bị cáo vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị đề nghị án tử hình

Thứ Ba, 12:00, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 6/10, Tòa án nhân dân TP. Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tấn công nhầm nhà hàng xóm

Theo cáo trạng, do bất mãn sau khi bị người yêu là Đ.T.P.A. (17 tuổi) chia tay, trong cuộc nhậu chiều tối 2/9, Đức Anh đã rủ rê và tiết lộ với nhóm bạn ý định sát hại nạn nhân để trả thù.

Sau nhậu, Đức Anh nói dối bạn là "đi đòi nợ" để nhờ chở đi, đồng thời ghé phòng trọ lấy hung khí. Bị cáo nhờ bạn chở lượn quanh nhà P.A. 3 lần tìm cách đột nhập nhưng bị người bạn can ngăn, chở về.

bi cao vu sat hai 3 me con o Dong nai bi de nghi an tu hinh hinh anh 1
Bị cáo Đức Anh tại phiên tòa 

Rạng sáng 3/9, Đức Anh một mình điều khiển xe máy mang theo hung khí quay lại nhà người yêu cũ. Khi leo vào, bị cha của P.A. phát hiện và dọa báo công an, bị cáo đành rút lui.

Tuy nhiên, với bản tính hiếu thắng và quyết tâm ra tay bằng được, Đức Anh phát hiện có thể trèo từ nhà hàng xóm sang nhà P.A. Bị cáo liền đột nhập vào nhà ông N.V.Q. (40 tuổi, hàng xóm nhà P.A.).

Khi đi từ tầng 2 xuống tầng trệt, Đức Anh bị ông Q. phát hiện. Lúc này, Đức Anh rút hung khí tấn công truy sát ông Q., sau đó tiếp tục lần lượt đâm chém vợ và 2 con nhỏ của gia đình này.

Hậu quả khiến vợ cùng 2 con của ông Q. (mới 11 tuổi và 1 tuổi) tử vong tại chỗ. Ông Q. may mắn sống sót nhưng chịu tổn thương cơ thể lên tới 76%.

Bị cáo khai nhận trước tòa

Tại phiên tòa, bị hại là N.V.Q. vắng mặt, ủy quyền cho người đại diện và 2 luật sư tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. Người nhà bị hại hơn 10 người cũng từ Nghệ An đến dự phiên tòa.

Trong lúc công bố cáo trạng, Đại diện VKSND TP. Đồng Nai nhấn mạnh đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân trước mất mát quá lớn.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Đức Anh thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng, khẳng định không quen biết hay có mâu thuẫn gì với gia đình ông Q.

Đáng chú ý, khi HĐXX chất vấn về việc ra tay tàn nhẫn với 2 cháu nhỏ dù biết các cháu hoàn toàn không có khả năng tự vệ hay phản kháng, bị cáo cúi đầu im lặng. Sau đó, Đức Anh chỉ viện lý do "không lường trước được hậu quả".

Bị cáo cũng xác nhận trước khi gây án không sử dụng chất ma túy, không bị kích động tâm lý mạnh và chưa từng mắc bệnh lý tâm thần.

bi cao vu sat hai 3 me con o Dong nai bi de nghi an tu hinh hinh anh 2
Người dân đến TAND TP. Đồng Nai chờ đợi xét xử 

Đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt nhiều mạng người với tính chất côn đồ, mất nhân tính, Đại diện VKSND TP. Đồng Nai đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh: Tội "Giết người", tử hình; Tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", từ 6 đến 7 năm tù. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Phiên tòa tiếp tục diễn ra với phần tranh luận và nghị án.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam hung thủ sát hại 3 người ở Đồng Nai
Khởi tố, bắt tạm giam hung thủ sát hại 3 người ở Đồng Nai

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng trước đó ra tay sát hại 3 người ở Đồng Nai.

Khởi tố, bắt tạm giam hung thủ sát hại 3 người ở Đồng Nai

Khởi tố, bắt tạm giam hung thủ sát hại 3 người ở Đồng Nai

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng trước đó ra tay sát hại 3 người ở Đồng Nai.

Nghi can sát hại 3 người ở Đồng Nai khai gì tại cơ quan công an?
Nghi can sát hại 3 người ở Đồng Nai khai gì tại cơ quan công an?

VOV.VN - Không vào được nhà bạn gái, Đức Anh trèo qua mái nhà anh N.V.Q (sát vách nhà bạn gái), mở cửa tầng 2 đột nhập vào trong rồi ra tay truy sát các nạn nhân khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Nghi can sát hại 3 người ở Đồng Nai khai gì tại cơ quan công an?

Nghi can sát hại 3 người ở Đồng Nai khai gì tại cơ quan công an?

VOV.VN - Không vào được nhà bạn gái, Đức Anh trèo qua mái nhà anh N.V.Q (sát vách nhà bạn gái), mở cửa tầng 2 đột nhập vào trong rồi ra tay truy sát các nạn nhân khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Chuẩn bị xét xử kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Đồng Nai
Chuẩn bị xét xử kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Đồng Nai

VOV.VN - Chiều nay (9/2), TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ phường Phước Long - trước là tỉnh Bình Phước) về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Đây là vụ án gây rúng động dư luận bởi hành vi gây án tàn độc và kế hoạch chạy trốn tinh vi của hung thủ.

Chuẩn bị xét xử kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Đồng Nai

Chuẩn bị xét xử kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Đồng Nai

VOV.VN - Chiều nay (9/2), TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ phường Phước Long - trước là tỉnh Bình Phước) về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Đây là vụ án gây rúng động dư luận bởi hành vi gây án tàn độc và kế hoạch chạy trốn tinh vi của hung thủ.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật