Bị cáo vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị đề nghị án tử hình

Tấn công nhầm nhà hàng xóm

Theo cáo trạng, do bất mãn sau khi bị người yêu là Đ.T.P.A. (17 tuổi) chia tay, trong cuộc nhậu chiều tối 2/9, Đức Anh đã rủ rê và tiết lộ với nhóm bạn ý định sát hại nạn nhân để trả thù.

Sau nhậu, Đức Anh nói dối bạn là "đi đòi nợ" để nhờ chở đi, đồng thời ghé phòng trọ lấy hung khí. Bị cáo nhờ bạn chở lượn quanh nhà P.A. 3 lần tìm cách đột nhập nhưng bị người bạn can ngăn, chở về.

Bị cáo Đức Anh tại phiên tòa

Rạng sáng 3/9, Đức Anh một mình điều khiển xe máy mang theo hung khí quay lại nhà người yêu cũ. Khi leo vào, bị cha của P.A. phát hiện và dọa báo công an, bị cáo đành rút lui.

Tuy nhiên, với bản tính hiếu thắng và quyết tâm ra tay bằng được, Đức Anh phát hiện có thể trèo từ nhà hàng xóm sang nhà P.A. Bị cáo liền đột nhập vào nhà ông N.V.Q. (40 tuổi, hàng xóm nhà P.A.).

Khi đi từ tầng 2 xuống tầng trệt, Đức Anh bị ông Q. phát hiện. Lúc này, Đức Anh rút hung khí tấn công truy sát ông Q., sau đó tiếp tục lần lượt đâm chém vợ và 2 con nhỏ của gia đình này.

Hậu quả khiến vợ cùng 2 con của ông Q. (mới 11 tuổi và 1 tuổi) tử vong tại chỗ. Ông Q. may mắn sống sót nhưng chịu tổn thương cơ thể lên tới 76%.

Bị cáo khai nhận trước tòa

Tại phiên tòa, bị hại là N.V.Q. vắng mặt, ủy quyền cho người đại diện và 2 luật sư tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. Người nhà bị hại hơn 10 người cũng từ Nghệ An đến dự phiên tòa.

Trong lúc công bố cáo trạng, Đại diện VKSND TP. Đồng Nai nhấn mạnh đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân trước mất mát quá lớn.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Đức Anh thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng, khẳng định không quen biết hay có mâu thuẫn gì với gia đình ông Q.

Đáng chú ý, khi HĐXX chất vấn về việc ra tay tàn nhẫn với 2 cháu nhỏ dù biết các cháu hoàn toàn không có khả năng tự vệ hay phản kháng, bị cáo cúi đầu im lặng. Sau đó, Đức Anh chỉ viện lý do "không lường trước được hậu quả".

Bị cáo cũng xác nhận trước khi gây án không sử dụng chất ma túy, không bị kích động tâm lý mạnh và chưa từng mắc bệnh lý tâm thần.

Người dân đến TAND TP. Đồng Nai chờ đợi xét xử

Đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt nhiều mạng người với tính chất côn đồ, mất nhân tính, Đại diện VKSND TP. Đồng Nai đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh: Tội "Giết người", tử hình; Tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", từ 6 đến 7 năm tù. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Phiên tòa tiếp tục diễn ra với phần tranh luận và nghị án.