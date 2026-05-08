Bị khởi tố tội Giết người, cha dượng bạo hành bé 4 tuổi đối diện mức án nào?

Thứ Sáu, 09:52, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM), Công an TP Hà Nội khởi tố Nguyễn Minh Hiệp về tội "Giết người" là để làm rõ hành vi tra tấn, bạo hành dẫn đến bé gái 4 tuổi tử vong. Với tội danh này, đối tượng có thể đối diện khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Ngày 7/5, lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004; thường trú tại: xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (SN 2006; thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người. Đây là hai đối tượng liên quan đến vụ việc bé H. (SN 2022) bị bạo hành đến tử vong. Đáng chú ý, Tâm là mẹ ruột còn Hiệp là cha dượng của nạn nhân.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: Trên phương diện pháp lý thì đây là hành vi bạo lực trẻ em ở mức đặc biệt nghiêm trọng. Khoản 6 Điều 4 Luật Trẻ em 2016 xác định bạo lực trẻ em gồm hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. Điều 6 Luật Trẻ em cũng nghiêm cấm hành vi tước đoạt quyền sống, bỏ mặc, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em.

"Điểm đáng chú ý là hành vi không phải một lần bột phát mà là tra tấn, bạo hành nghiêm trọng với tần suất thường xuyên đối với đứa trẻ 4 tuổi. Qua thông tin báo chí phản ánh thì đối tượng Nguyễn Minh Hiệp đã có hành vi không chỉ là đánh gây thương tích mà còn có dấu hiệu trực tiếp xâm phạm tính mạng như dùng chân kẹp chặt vùng mặt trẻ 4 tuổi rồi xịt nước liên tục vào miệng, mũi. Đây là vùng và cách thức tác động có khả năng gây ngạt, nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng", luật sư Hoàng Hà cho biết.

Theo vị luật sư, khi nạn nhân là trẻ nhỏ, không có khả năng tự vệ, người thực hiện hành vi buộc phải nhận thức được hậu quả chết người có thể xảy ra. Theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, trường hợp giết người dưới 16 tuổi thuộc khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Luật sư Hoàng Hà, đoàn luật sư TP.HCM.

Bên cạnh đó, mẹ ruột của nạn nhân là Bàn Thị Tâm đã bị khởi tố về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

"Cơ quan điều tra sẽ làm rõ Tâm có vai trò đồng phạm với Hiệp hay không, mức độ tham gia ra sao, hành vi đánh vào đầu và mặt cháu có quan hệ nhân quả thế nào với hậu quả tử vong và việc chứng kiến Hiệp tiếp tục bạo hành nhưng không can ngăn có thể hiện ý thức bỏ mặc hậu quả chết người hay không", luật sư Hoàng Hà nhận định.

Theo luật sư Hoàng Hà, nếu bị truy tố và xét xử về tội Giết người, tình tiết đặc biệt quan trọng là nạn nhân là người dưới 16 tuổi. Theo điểm b khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, giết người dưới 16 tuổi thuộc khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Việc nạn nhân là con ruột của Tâm không làm giảm trách nhiệm hình sự. Ngược lại xét về nghĩa vụ chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đây là yếu tố làm cho hành vi bị nhìn nhận nghiêm khắc hơn về tính chất đạo lý và xã hội.

Trọng Phú/VOV.VN
