Lâm Đồng truy tìm đối tượng cưa hạ hàng trăm cây thông 3 lá
VOV.VN - Lực lượng chức năng xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ phá rừng xảy ra tại khu vực đồi thông liền kề đất sản xuất của người dân ở thôn Klong Klanh, sát Quốc lộ 27C.
Ghi nhận tại hiện trường, có gần 250 cây thông ba lá bị kẻ gian dùng cưa cắt ngang thân gần sát mặt đất, thiệt hại lâm sản khoảng 7,6m3. Một số cây có đường kính tới 40cm.
Trong khu vực, ngoài số thông mới bị chặt hạ còn xuất hiện nhiều gốc cây đã chết từ trước, bị đốt nham nhở; nhiều cọc sắt được đóng thành hàng dài, phân chia ranh giới.
Theo UBND xã Lạc Dương, diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 2.900m2, vụ việc xảy ra trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhưng đến nay mới được phát hiện.
Theo Quyết định số 895 ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ, vị trí rừng thông bị chặt hạ không nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp, tuy nhiên hiện tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa điều chỉnh cụ thể hạng mục đất tại khu vực này.
Hiện, chính quyền địa phương đã giao công an điều tra, truy tìm đối tượng liên quan; đồng thời xây dựng phương án trồng bổ sung, khoanh nuôi tái sinh nhằm khôi phục diện tích rừng bị thiệt hại.