Lâm Đồng truy tìm đối tượng cưa hạ hàng trăm cây thông 3 lá

Ghi nhận tại hiện trường, có gần 250 cây thông ba lá bị kẻ gian dùng cưa cắt ngang thân gần sát mặt đất, thiệt hại lâm sản khoảng 7,6m3. Một số cây có đường kính tới 40cm.

Trong khu vực, ngoài số thông mới bị chặt hạ còn xuất hiện nhiều gốc cây đã chết từ trước, bị đốt nham nhở; nhiều cọc sắt được đóng thành hàng dài, phân chia ranh giới.

Theo UBND xã Lạc Dương, diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 2.900m2, vụ việc xảy ra trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhưng đến nay mới được phát hiện.

Theo Quyết định số 895 ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ, vị trí rừng thông bị chặt hạ không nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp, tuy nhiên hiện tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa điều chỉnh cụ thể hạng mục đất tại khu vực này.

Khả năng cao việc cưa hạ thông nhằm mục đích chiếm đất.

Hiện, chính quyền địa phương đã giao công an điều tra, truy tìm đối tượng liên quan; đồng thời xây dựng phương án trồng bổ sung, khoanh nuôi tái sinh nhằm khôi phục diện tích rừng bị thiệt hại.