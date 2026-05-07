  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lâm Đồng truy tìm đối tượng cưa hạ hàng trăm cây thông 3 lá

Thứ Năm, 21:09, 07/05/2026
VOV.VN - Lực lượng chức năng xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ phá rừng xảy ra tại khu vực đồi thông liền kề đất sản xuất của người dân ở thôn Klong Klanh, sát Quốc lộ 27C.

Ghi nhận tại hiện trường, có gần 250 cây thông ba lá bị kẻ gian dùng cưa cắt ngang thân gần sát mặt đất, thiệt hại lâm sản khoảng 7,6m3. Một số cây có đường kính tới 40cm. 

Gần 250 cây thông bị kẻ gian cưa hạ nằm ngổn ngang.

Trong khu vực, ngoài số thông mới bị chặt hạ còn xuất hiện nhiều gốc cây đã chết từ trước, bị đốt nham nhở; nhiều cọc sắt được đóng thành hàng dài, phân chia ranh giới.

Theo UBND xã Lạc Dương, diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 2.900m2, vụ việc xảy ra trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhưng đến nay mới được phát hiện.

Trong đó một số cây thông có đường kính gần 40cm.

Theo Quyết định số 895 ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ, vị trí rừng thông bị chặt hạ không nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp, tuy nhiên hiện tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa điều chỉnh cụ thể hạng mục đất tại khu vực này.

Khả năng cao việc cưa hạ thông nhằm mục đích chiếm đất.

Hiện, chính quyền địa phương đã giao công an điều tra, truy tìm đối tượng liên quan; đồng thời xây dựng phương án trồng bổ sung, khoanh nuôi tái sinh nhằm khôi phục diện tích rừng bị thiệt hại.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Cháy quán karaoke 3 tầng ở Lâm Đồng
VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra tại quán karaoke 3 tầng ở xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng khiến lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng gây thiệt hại nhà cửa, tàn phá nhiều héc-ta sầu riêng

VOV.VN - Liên tiếp xảy ra lốc xoáy tại Lâm Đồng từ đầu mùa mưa đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và cây trồng, trong đó nhiều vườn sầu riêng bị tàn phá ngay trước vụ thu hoạch, buộc chính quyền tăng cường cảnh báo và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

