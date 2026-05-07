Lập fanpage giả lừa bán hàng rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện và bắt giữ hai nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức lập trang fanpage mạo danh lừa đảo, chiếm tiền đặt cọc mua điện thoại, máy tính, đồng hồ thông minh.

Một trong hai đối tượng này là Ngọ Văn Thắng (sinh ngày 27/01/2003, trú tại thôn Ngọ Xá, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh). Thắng không có việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý định trục lợi bất chính thông qua hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Đối tượng Bùi Bảo Ngọc cùng đồng phạm bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thắng lập trang Fanpage Facebook “Mạnh Lâm TaoBao”, giống với Fanpage chính chủ “Lâm Taobao” là trang mua hộ điện thoại, máy tính, đồng hồ ở Thẩm Quyến, Trung Quốc có uy tín, được nhiều người Việt Nam theo dõi, bình luận và đặt mua hàng.

Sau đó, Thắng sao chép các bài viết có nội dung quảng cáo bán các loại điện thoại, linh kiện điện thoại, đồng hồ thông minh từ tài khoản Facebook “Nguyễn Mạnh Lâm” (kèm mẫu mã, giá cả, tình trạng thiết bị) của trang thật để đăng lên Fanpage “Mạnh Lâm TaoBao” giả mạo.

Khi có khách hàng liên hệ mua hàng, Thắng sẽ nhắn tin zalo để tư vấn cho khách hàng, đồng thời đưa ra giá bán điện thoại, linh kiện điện thoại, thiết bị điện tử mà khách hàng hỏi mua thấp hơn giá thị trường. Nếu khách đồng ý mua, Thắng sẽ yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc trước từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Sau khi khách hàng chuyển khoản đặt cọc, Thắng sẽ đưa ra nhiều lý do như điện thoại được mua từ Trung Quốc xách tay về Việt Nam nên cần đổi tiền sang tiền Nhân dân tệ và phải ghi đúng nội dung chuyển khoản để không bị đánh thuế, yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền để chiếm đoạt. Khi khách hàng phát hiện bị lừa, Thắng sẽ hủy kết bạn, chặn kết nối để khách hàng không liên hệ được.

Để tạo lòng tin, Thắng còn lên mạng xã hội Facebook tìm và liên hệ với Nguyễn Mạnh Lâm (sinh năm 2010, trú tại khu Hưng Tiến, Đoan Hùng, Phú Thọ), nhờ Lâm sử dụng mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chiếm đoạt.

Sau khi nhận tiền, Thắng nhờ Lâm chuyển khoản vào 2 tài khoản mang tên Hoàng Ngọc Ánh và Phạm Thị Ánh Dương (hai tài khoản ngân hàng này được Thắng mua trên mạng Internet) để chiếm đoạt.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, từ tháng 12/2025 đến 24/4/2026, số tiền Thắng chiếm đoạt gần 39 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn, chiêu trò tương tự, Bùi Bảo Ngọc (sinh năm 2001, trú tại thôn Đồng Huống, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) cùng một số đối tượng liên quan đã lập fanpage mạo danh “Lâm Taobao” là trang mua hộ điện thoại, máy tính uy tín trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc và đồng bọn đã khai nhận từ đầu năm 2026 đến ngày 24/4/2026, các đối tượng đã chiếm đoạt của 4 khách hàng tại thành phố Hải Phòng, Hà Nội với số tiền lên đến 105.365.000 đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng thông báo ai là bị hại của các đối tượng trong hai vụ án này, vui lòng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo và cung cấp tài liệu (qua Đại úy Hoàng Long Khánh, điều tra viên, SĐT: 0987.962.533).