Khởi tố đối tượng trộm tiền tại nhà bạn nhậu ở Hà Tĩnh

Thứ Năm, 20:08, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi được bạn mời đến nhà ăn nhậu, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã lợi dụng sơ hở của chủ nhà để đột nhập phòng ngủ, lấy trộm 10 triệu đồng rồi mang tiền đi hát karaoke, ăn nhậu tiếp.

Ngày 7/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bảo Trung (SN 1988, trú tại thôn Vạn Đò, xã Thạch Hà) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

khoi to doi tuong trom tien tai nha ban nhau o ha tinh hinh anh 1
Đối tượng Trần Bảo Trung. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Theo cơ quan công an, khoảng 12h ngày 2/5, Trung đến nhà anh N.H.N. (SN 1987, trú thôn Sơn Tiến, xã Thạch Hà) để ăn nhậu.

Đến khoảng 16h20 cùng ngày, sau khi cuộc nhậu kết thúc, lợi dụng lúc anh N. rời đi và ông N.H.L. (bố anh N.) đang làm việc ngoài đường, Trung lẻn vào khu vực nhà bếp.

Phát hiện cửa phòng ngủ của ông L. không khóa, đối tượng vào bên trong, giật gãy 2 cánh tủ quần áo rồi lấy trộm 10 triệu đồng tiền mặt. Sau khi lấy được tiền, Trung rời khỏi hiện trường và sử dụng số tiền trộm cắp để hát karaoke, tiếp tục ăn nhậu.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an xã Thạch Hà đã nhanh chóng xác minh, thu thập chứng cứ và làm rõ hành vi của Trần Bảo Trung. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Bá Thăng/VOV.VN
