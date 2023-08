Bị lừa hơn 700 triệu đồng khi đăng ký cho con làm mẫu nhí

VOV.VN - Người phụ nữ ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa bị lừa hơn 700 triệu đồng khi đăng ký cho con làm người mẫu nhí. Thông tin này được Công an thành phố Dĩ An chia sẻ để cảnh báo người dân cảnh giác.