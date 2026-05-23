Biên phòng Đắk Lắk bắt 5 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép ma túy ở cảng cá

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 22h45, ngày 18/5, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam phối hợp với Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Phòng PC04 - Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực Cảng cá Phú Lạc (Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lại Minh Trường (sinh năm 1995), Võ Ngọc Luân (sinh năm 2000), Nguyễn Trường Hận (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1992), cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp.

4 đối tượng bị bắt quả tang tàng trữ trái phép ma tuý ở cảng cá Phú Lạc, Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một bao thuốc lá, bên trong có 2 túi nilon nhựa chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua lời khai ban đầu, các đối tượng khai nhận, số tang vật trên là Ma túy đá do cả nhóm đối tượng góp tiền mua về để tàng trữ và sử dụng. Kết quả giám định xác định số tang vật thu giữ là ma túy loại Methamphetamine.

Mở rộng diều tra, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Sứ (áo đen) về hành vi mua bán trái phép ma tuý

Tiếp tục mở rộng điều tra, các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp và bắt giữ Nguyễn Sứ (sinh năm 1991, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Sứ bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Hoà Hiệp Nam phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ vụ án và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.