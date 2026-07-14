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Biên phòng phát hiện, bắt giữ và xử lý 91 vụ vi phạm pháp luật tại các cảng TP.HCM

Thứ Ba, 15:54, 14/07/2026
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VOV.VN - Ngày 14/7, tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý cửa khẩu cảng 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 91 vụ vi phạm pháp luật tại các cảng.

Hiện nay, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM và Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu đang quản lý 119 bến cảng, 210 cầu cảng, 160 cổng cảng, 72 phao neo, 107 khu neo đậu cùng 10 cảng dầu khí ngoài khơi. 

Trước lưu lượng tàu thuyền, hàng hóa và hành khách ngày càng gia tăng, các đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực cửa khẩu cảng.

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Biên phòng thành phố cùng các lực chức năng phát hiện xử lý phương tiện thuỷ chở cát không rõ nguồn gốc 

Lực lượng chức năng của Biên phòng cửa khẩu cảng đã hoàn thành thủ tục xuất, nhập cảnh an toàn cho 6 lượt tàu quân sự; nhập cảnh 44 lượt tàu khách quốc tế và hoàn thành thủ tục xuất nhập cảnh đối với 12.464 lượt tàu hàng, với hơn 217 nghìn lượt thuyền viên, vận chuyển trên 101 triệu tấn hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển TP.HCM. Kết quả này góp phần bảo đảm hoạt động giao thương quốc tế thông suốt, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế biển và hội nhập quốc tế của Thành phố.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 91 vụ, 106 đối tượng và một tổ chức vi phạm pháp luật; thu giữ ma túy, phân bón, dầu DO, thuốc lá nhập lậu cùng nhiều tang vật khác; xử phạt vi phạm hành chính hơn 660 triệu đồng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cửa khẩu cảng.

Các đơn vị duy trì hiệu quả thủ tục Biên phòng điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, đã tiếp nhận và giải quyết 11 ngàn hồ sơ thủ tục Biên phòng điện tử cùng hơn 5.800 hồ sơ tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động tại cảng biển.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Thành phố về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh cửa khẩu cảng.

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Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phát biểu tại Hội nghị.

Các đơn vị Biên phòng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, khai thác hiệu quả Cổng thông tin thủ tục Biên phòng điện tử và các phần mềm nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý cửa khẩu; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế của TP.HCM.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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