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Thành lập Tổ Tư vấn Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ở TP.HCM

Chủ Nhật, 17:13, 12/07/2026
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VOV.VN - Ngày 12/7, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ở TP.HCM  (VIFC-HCMC) công bố quyết định thành lập Tổ Tư vấn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam TP.HCM. 

Tổ tư vấn gồm 13 thành viên với nhiều chuyên gia trong và ngoài nước từng giữ các vị trí quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và hoạch định chính sách. Phó Giáo sư-Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn làm Tổ trưởng Tổ tư vấn VIFC-HCMC.

Danh sách thành viên Tổ Tư vấn có nhiều chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm điều hành các trung tâm tài chính và định chế tài chính toàn cầu.

Ông Philip Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tham gia Tổ Tư vấn với kinh nghiệm về hợp tác chiến lược quốc tế, tài sản số, tài chính hàng không và kết nối các nhà đầu tư, định chế tài chính.

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Các thành viên Tổ Tư vấn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam TP.HCM. (Ảnh do VIFC-HCMC cung cấp)

Ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam là thành viên Tổ Tư vấn. Ông có thế mạnh trong các lĩnh vực ngoại giao, thương mại, đầu tư, quan hệ Việt Nam-Mỹ, năng lượng, giáo dục và hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó là các chuyên gia từng giữ vị trí lãnh đạo tại nhiều trung tâm tài chính quốc tế như: Ông Stephen Glynn, nguyên Giám đốc điều hành Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA), nguyên Trưởng bộ phận Thực thi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA); ông Jeff Singer, nguyên Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC); ông Bhaskar Dasgupta, nguyên Giám đốc Hạ tầng Thị trường Trung tâm Tài chính quốc tế Abu Dhabi (ADGM).

Đặc biệt, Tổ Tư vấn VIFC-HCMC còn có sự tham gia của Tiến sỹ Jochen Biedermann, Tổng Giám đốc Liên minh Thế giới các Trung tâm Tài chính quốc tế (WAIFC). Đại diện khối đầu tư và công nghệ tài chính có ông Don Lam, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc VinaCapital. 

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Phó Giáo sư -Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân -Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ở TP.HCM tặng hoa chúc mừng các thành viên Tổ Tư vấn. (Ảnh do VIFC-HCMC cung cấp)

Ở trong nước, Tổ Tư vấn còn có sự tham gia của Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM; Phó Giáo sư-Tiến sỹ Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-Luật….

Tổ Tư vấn có nhiệm vụ hỗ trợ nghiên cứu, tham vấn chính sách và đề xuất định hướng phát triển trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ở TP.HCM.

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Khu vực xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ở TP.HCM

Theo Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC, việc thành lập Tổ Tư vấn là bước đi quan trọng nhằm củng cố nền tảng chuyên môn và nâng cao chất lượng hoạch định chính sách trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới.

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Xây dựng chiến lược Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế-Tài chính-Công nghệ Đà Nẵng 2026, sáng 9/7, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng đã khai mạc Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026. Đây là diễn đàn tài chính cấp quốc gia nhằm góp phần hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
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