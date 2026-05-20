Triệu tập đối tượng đăng bình luận sai sự thật về lực lượng Công an ở Hải Phòng

Thứ Tư, 14:41, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an phường Ái Quốc, Công an thành phố Hải Phòng triệu tập đối tượng đăng tải bình luận sai sự thật trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Ái Quốc, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện tài khoản Facebook “Mồn Lèo” đăng bình luận trên trang Facebook “Phường Ái Quốc, Thành phố Hải Phòng” tại bài viết tuyên truyền về “Hội nghị tập huấn chăm sóc lúa, hoa màu năm 2026” với nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định tài khoản Facebook “Mồn Lèo” là của anh M.V.D, trú tại TDP Hoàng Xá 2, phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng. Công an phường Ái Quốc đã triệu tập anh M.V.D đến làm việc.

Tại buổi làm việc, sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật trên không gian mạng, anh M.V.D đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung bình luận và cam kết không tái phạm.

Căn cứ kết quả làm việc và tính chất, mức độ vi phạm, xét thấy đây là vi phạm lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời anh M.V.D có nhân thân tốt, nguyên nhân xuất phát từ nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, Công an phường Ái Quốc đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu cam kết không tái phạm trong thời gian tới.

Tuấn Linh-Nguyễn Gia/VOV.VN
Tag: triệu tập công an hải phòng hải phòng bình luận đối tượng
Phát hiện ba trường hợp nuôi nhốt gần 1.000 chim hoang dã ở Hải Phòng
Bắt “đạo chích” đột nhập nhà dân, gây ra 7 vụ trộm ở Hải Phòng

Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc bị truy nã khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng

Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt trà xanh

Cá voi xuất hiện tại vùng biển cù lao Mái Nhà, địa phương cảnh báo du khách

