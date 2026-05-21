中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Từ 1/7, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng

Thứ Năm, 16:30, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ sẽ bị phạt từ 30-50 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, trong đó, quy định đối tượng bị xử phạt bao gồm: tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm.

tu 1 7, chia se thong tin sai su that tren mang xa hoi bi phat den 50 trieu dong hinh anh 1
Công an xã Bình Yên, Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với Đ.A.T. (SN 1991) về hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Nghị định quy định mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:

Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy cho tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;

Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;

Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm;

Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia;

Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm;

Lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí;

Các cơ quan báo chí không thực hiện thông báo khi thiết lập tài khoản, trang cộng đồng, kênh nội dung, nhóm cộng đồng trên mạng xã hội trong và ngoài nước theo quy định;

Chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, chủ trang cộng đồng, người quản trị nhóm cộng đồng trên mạng xã hội không thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật, thông tin ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, thông tin ảnh hưởng đến trẻ em đăng tải trên tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung của mình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận bị phạt từ 30-50 triệu đồng

Đối với các hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, Nghị định quy định mức phạt từ 30-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

Cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Nghị định quy định: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm. Buộc khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung do thực hiện hành vi vi phạm.

co_quan_canh_sat_dieu_tra_cong_an_thanh_pho_hue_khoi_to_vu_an_khoi_to_bi_can_va_bat_tam_giam_doi_voi_ong_mai_hoang_.jpg

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Mai Hoàng (sinh 1991, phường Hóa Châu, thành phố Huế) để điều tra về hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

PV/VOV.VN
Tag: mạng xã hội chia sẻ thông tin tin giả tin sai sự thật nghị định 174 xử phạt hành chính xuyên tạc lịch sử trách nhiệm hình sự
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ động tạo "sức đề kháng" trước tin giả, thông tin xấu độc
Chủ động tạo "sức đề kháng" trước tin giả, thông tin xấu độc

VOV.VN - Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và mạng xã hội đang khiến thông tin lan truyền với tốc độ chưa từng có. Bên cạnh những mặt tích cực, tình trạng tin giả, tin sai sự thật và thông tin xấu độc cũng ngày càng diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội và công tác tư tưởng.

Chủ động tạo "sức đề kháng" trước tin giả, thông tin xấu độc

Chủ động tạo "sức đề kháng" trước tin giả, thông tin xấu độc

VOV.VN - Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và mạng xã hội đang khiến thông tin lan truyền với tốc độ chưa từng có. Bên cạnh những mặt tích cực, tình trạng tin giả, tin sai sự thật và thông tin xấu độc cũng ngày càng diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội và công tác tư tưởng.

Cục phó A05: Dùng AI, Deepfake tạo dựng, phát tán tin giả sẽ bị xử lý nghiêm
Cục phó A05: Dùng AI, Deepfake tạo dựng, phát tán tin giả sẽ bị xử lý nghiêm

VOV.VN - Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05) cho biết hành vi sử dụng AI, Deepfake tạo ra hình ảnh giả mạo, thông tin giả lan truyền trên mạng rất phổ biến. Bộ Công an đề xuất các quy định mới để xử lý nghiêm hành vi trên.

Cục phó A05: Dùng AI, Deepfake tạo dựng, phát tán tin giả sẽ bị xử lý nghiêm

Cục phó A05: Dùng AI, Deepfake tạo dựng, phát tán tin giả sẽ bị xử lý nghiêm

VOV.VN - Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05) cho biết hành vi sử dụng AI, Deepfake tạo ra hình ảnh giả mạo, thông tin giả lan truyền trên mạng rất phổ biến. Bộ Công an đề xuất các quy định mới để xử lý nghiêm hành vi trên.

Xác minh rõ danh tính người đăng tin giả, gây xôn xao mạng xã hội
Xác minh rõ danh tính người đăng tin giả, gây xôn xao mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 7/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã nhanh chóng xác minh, làm rõ một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Xác minh rõ danh tính người đăng tin giả, gây xôn xao mạng xã hội

Xác minh rõ danh tính người đăng tin giả, gây xôn xao mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 7/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã nhanh chóng xác minh, làm rõ một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật