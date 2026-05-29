Chia sẻ thông tin sai sự thật, người đàn ông ở Cần Thơ bị phạt 7,5 triệu đồng

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an TP. Cần Thơ phát hiện một tài khoản facebook cá nhân có những hoạt động bất thường. Cụ thể, chủ tài khoản này có hành vi chia sẻ bài viết chứa nội dung độc hại, đăng bình luận xúc phạm đến uy tín, danh dự của tổ chức và cá nhân.

Bằng các biện pháp kỹ thuật, cơ quan công an nhanh chóng giải mã các dấu vết số, xác định chính xác người đứng sau tài khoản trên là ông L.V.P. (SN 1972, ngụ phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Làm việc với lực lượng chức năng ông L.V.P. đã thừa nhận hành vi sai phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm (ảnh công an).

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ rõ ràng, từ lịch sử đăng nhập cho đến các bài viết đã được trích xuất lưu vết, ông P. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, là người khởi tạo, quản lý và sử dụng tài khoản mạng xã hội này. Do thiếu hiểu biết pháp luật, lại thêm sự bốc đồng nên ông P. đã chia sẻ những luồng thông tin độc hại từ các trang mạng phản động mà không qua kiểm chứng.

Quá trình làm việc, được cơ quan công an tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, pháp luật của Nhà nước cũng như hậu quả từ những bài chia sẻ, nội dung bình luận trên MXH, ông P. cho biết vô cùng ân hận; đồng thời nhận thức sâu sắc được rằng hành vi của mình đã làm tổn hại đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân và tác động tiêu cực đến môi trường thông tin tại địa phương.

Ông P. chủ động gỡ bỏ toàn bộ nội dung bài viết vi phạm trước khi đến làm việc với cơ quan công an, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, sự thành khẩn và tinh thần tự nguyện khắc phục hậu quả, cơ quan công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.P. số tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân”.