Cải chính

Chia sẻ thông tin sai sự thật, người đàn ông ở Cần Thơ bị phạt 7,5 triệu đồng

Thứ Sáu, 16:04, 29/05/2026
VOV.VN - Ngày 29/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa xử lý một trường hợp lợi dụng nền tảng mạng xã hội (MXH) Facebook để chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức và danh dự cá nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an TP. Cần Thơ phát hiện một tài khoản facebook cá nhân có những hoạt động bất thường. Cụ thể, chủ tài khoản này có hành vi chia sẻ bài viết chứa nội dung độc hại, đăng bình luận xúc phạm đến uy tín, danh dự của tổ chức và cá nhân.

Bằng các biện pháp kỹ thuật, cơ quan công an nhanh chóng giải mã các dấu vết số, xác định chính xác người đứng sau tài khoản trên là ông L.V.P. (SN 1972, ngụ phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

chia se thong tin sai su that, nguoi dan ong o can tho bi phat 7,5 trieu dong hinh anh 1
Làm việc với lực lượng chức năng ông L.V.P. đã thừa nhận hành vi sai phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm (ảnh công an).

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ rõ ràng, từ lịch sử đăng nhập cho đến các bài viết đã được trích xuất lưu vết, ông P. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, là người khởi tạo, quản lý và sử dụng tài khoản mạng xã hội này. Do thiếu hiểu biết pháp luật, lại thêm sự bốc đồng nên ông P. đã chia sẻ những luồng thông tin độc hại từ các trang mạng phản động mà không qua kiểm chứng.

Quá trình làm việc, được cơ quan công an tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, pháp luật của Nhà nước cũng như hậu quả từ những bài chia sẻ, nội dung bình luận trên MXH, ông P. cho biết vô cùng ân hận; đồng thời nhận thức sâu sắc được rằng hành vi của mình đã làm tổn hại đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân và tác động tiêu cực đến môi trường thông tin tại địa phương.

Ông P. chủ động gỡ bỏ toàn bộ nội dung bài viết vi phạm trước khi đến làm việc với cơ quan công an, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, sự thành khẩn và tinh thần tự nguyện khắc phục hậu quả, cơ quan công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.P. số tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân”.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Tag: Cần Thơ thông tin sai sự thật
Đề xuất xử phạt 3 doanh nghiệp hoạt động mô tô nước ở biển Cửa Lò 75 triệu đồng

VOV.VN - Đưa phương tiện hoạt động ngoài vùng được phép theo quy định, 3 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mô tô nước tại biển Cửa Lò (Nghệ An) bị lập biên bản, đề xuất mức phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thể thao, giải trí trên biển 75 triệu đồng.

VOV.VN - Đưa phương tiện hoạt động ngoài vùng được phép theo quy định, 3 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mô tô nước tại biển Cửa Lò (Nghệ An) bị lập biên bản, đề xuất mức phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thể thao, giải trí trên biển 75 triệu đồng.

Xử phạt thêm 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu

VOV.VN - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương ban hành quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền 450 triệu đồng, do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

VOV.VN - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương ban hành quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền 450 triệu đồng, do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Xử phạt Cty An Phú Minh vì xây dựng Huế Times Square vượt chiều cao và diện tích

VOV.VN - UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án Huế Times Square nằm ven bờ sông Hương do xây dựng vượt chiều cao và diện tích theo giấy phép được cấp.

VOV.VN - UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án Huế Times Square nằm ven bờ sông Hương do xây dựng vượt chiều cao và diện tích theo giấy phép được cấp.

