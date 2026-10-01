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Vụ án Việt Mỹ: Phó Cục trưởng C03 thông tin về các bị can bị khởi tố

Thứ Năm, 18:27, 01/10/2026
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VOV.VN - Về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng C03 cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh. Thu hồi tài sản 261.000 USD và 118 tỷ đồng.

Ngày 1/10, Bộ Công an tổ chức buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý III/2026, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), đã thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.

Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng C03 cho biết, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh. Thu hồi tài sản 261.000 USD và 118 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra sẽ làm rõ vụ án và các thiếu sót, bất cập trong quản lý Nhà nước để tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành. Trước đó, ngày 25/7, Bộ Công an đã thông tin chính thức về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.

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Theo lực lượng chức năng, Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo, điều hành ba công ty tại Việt Nam (Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ; Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim; Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai). Phương lập thêm 5 công ty tại Singapore và 3 công ty khác tại Hồng Kông (Trung Quốc) để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam, bán cho các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao, thu lợi bất chính rất lớn.

Cũng theo lực lượng chức năng, hành vi của bị can Phương gây thất thu cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh. Quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, các đối tượng lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo, nhằm nhập lậu các thiết bị y tế khác.

Ngày 24/7, C03 khởi tố vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam (Giám đốc Công ty Việt Mỹ) và Trần Thị Hồng Hạnh (phụ trách kế toán công ty này).

Đến ngày 2/9, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn (Thứ trưởng Bộ Y tế) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. 

Tiếp đó, ngày 3/9 và 10/9, C03 khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Huy Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”; do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Trọng Phú/VOV.VN
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