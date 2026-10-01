Khởi tố ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang

Ngày 1/10, thông tin tại buổi Họp báo Thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý III/2026, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cục Phó Cục An ninh điều tra (A09 - Bộ Công an) thông tin: Lực lượng chức năng đã khởi tố ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, liên quan vụ gian lận điểm thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cục Phó Cục An ninh điều tra (A09 - Bộ Công an).

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, các bị can đã bàn bạc cách thức để thí sinh đạt được kết quả cao. Thủ đoạn của các đối tượng là Giám thị tạo điều kiện, chỉ đạo giáo viên vào phòng thi giải đề thi cho các thí sinh, các thí sinh có thể thoải mái trao đổi, thảo luận bài trong phòng thi...

"Hành vi sai phạm xảy ra tại tất cả các phòng thi và tất cả các môn thi", Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng thông tin.

Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang Vũ Đình Hưng. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Ngoài ra, theo lực lượng chức năng 31 bị can khác là giáo viên cũng bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án này.

Hiện, lực lượng chức năng đang tập trung lực lượng để điều tra xác minh, với tinh thần "không vùng cấm, không ngoại lệ".