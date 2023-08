Bộ Công an đưa ra mô hình đánh giá khả tín để ngăn chặn "tín dụng đen"

Chiều 7/8 tại trụ sở Bộ Công an (Phạm Văn Đồng, Hà Nội), Bộ Công an và Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã phối hợp mở Hội thảo "Ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay" và tổ chức Lễ công bố cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ dữ liệu với cuộc sống.

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong thời gian qua, tình hình hoạt động tội phạm “tín dụng đen” đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. Qua theo dõi, chỉ trong 3 năm trở lại đây toàn quốc đã phát hiện 2.740 vụ, 4.941 đối tượng việc liên quan đến “tín dụng đen”, đã khởi tố điều tra 1.575 vụ với 3.399 bị can.

"Tín dụng đen" đã gây ra nhiều hệ luỵ xã hội như: giết người, cố ý gây thương tích, huỷ hoại tài sản, đổ chất bẩn, chất thải… ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện nay, đa số người dân chưa được tiếp cận được với các dịch vụ tài chính chính thống, các doanh nghiệp cũng phải vay vốn “tín dụng đen” với lãi suất “cắt cổ”.

Mặc dù, Chính phủ đã triển khai các gói hỗ trợ lãi suất 2% với quy mô 40.000 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp, người dân vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Bộ Công an. (Ảnh: Trọng Phú)

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (Bộ Công an) chỉ rõ: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do các ngân hàng không có cơ sở để đánh giá xác định đối tượng cho vay.

Ngân hàng chưa có chính sách hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội. Thiếu cơ chế quản lý Nhà nước về kiểm soát tín dụng đen và hỗ trợ người dân. Để khắc phục tình trạng trên, với mục đích đề ra giải pháp để công dân được tiếp cận nhanh nguồn vốn chính thống, lãi suất phù hợp, dần giảm thiểu tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH phối hợp cùng ngân hàng nghiên cứu giải pháp ngăn chặn, phục vụ tốt nhất cho người dân.

Các đại biểu dự Hội thảo. (Ảnh: Trọng Phú)

Đến nay, Bộ Công an và ngân hàng đã cơ bản hoàn thiện mô hình thuật toán đánh giá khả tín khách hàng vay với các trường thông tin dân cư, dữ liệu về căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử, dữ liệu di biến động cư trú và các trường hợp khác trong Cơ sở dữ liệu dân cư về quốc gia… Qua đó giúp các ngân hàng, các tổ chức tín dụng giảm tỉ lệ rủi ro khi cho vay vốn.

Các ngân hàng hiện đều mong muốn được triển khai dữ liệu công dân do Bộ Công an quản lý trong lĩnh vực cho vay. Cũng nhân dịp này, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp mở cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp công nghệ dữ liệu với cuộc sống", với cơ cấu giải thưởng lên đến 200 triệu đồng cho giải nhất.