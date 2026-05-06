Bộ Công an đề xuất xử lý hành vi chia sẻ, bình luận tin sai sự thật

Thứ Tư, 17:35, 06/05/2026
VOV.VN - Ngày 5/5, Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định Nghị định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, dự thảo nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Theo dự thảo nghị định, nhiều quy định mới về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tin giả, tin sai sự thật, bao gồm: Phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, phá tán, đăng tải, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật xâm hại đến an ninh, uy tín, hình ảnh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. 

Bên cạnh đó, các hành vi khác cũng bị đề xuất là hành vi vi phạm pháp luật như: Cản trở hoặc trốn tránh cung cấp thông tin về vi phạm pháp luật về tin giả , tin sai sự thật cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền; không chủ động khắc phục hậu quả, thiệt hại, đính chính thông tin khi tự phát hiện được hoặc thông báo vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; trực tiếp hoặc tham gia tạo lập, vận hành, quản trị, kiểm duyệt các trang web, blog, trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, tài khoản mạng xã hội nhằm cung cấp, phát tán, đăng tải, chia sẻ thông tin vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật...

Cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03 - Công an TP Hà Nội) xử lý người đàn ông tung tin giả trên mạng xã hội Facebook (dấu X).

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, giải quyết tối ưu vấn nạn này, Bộ Công an đề xuất thành lập Trung tâm Phòng, chống tin giả, tin sai sự thật của quốc gia.

Dự kiến Trung tâm Phòng, chống tin giả, tin sai sự thật là của Chính phủ. Bộ Công an là đơn vị chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, chính quyền cơ sở. Trong đó trung tâm do Bộ Công an điều hành chung, liên kết, chia sẻ, tiếp nhận phản ánh, hồ sơ, tài liệu với các cổng thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, UBND các cấp về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. 

Về chủ trương, Trung tâm Phòng, chống tin giả, tin sai sự thật sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có về cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu, khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông của Bộ Công an; không làm phát sinh biên chế - người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Bộ Công an chủ trì điều phối trung tâm, có thẩm quyền điều phối việc kiểm chứng vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật của các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, UBND các cấp.

Trung tâm cũng sẽ kiểm chứng, xác minh, làm rõ vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật về lĩnh vực an ninh, trật tự, các thông tin liên quan từ 2 bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, 2 UBND cấp tỉnh trở lên; gắn nhãn; công bố, cảnh báo vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ; rà soát, phát hiện thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật...

Theo dự kiến, trung tâm sẽ nghiên cứu tích hợp, bổ sung tính năng "phản ánh tin giả, tin sai sự thật" trên ứng dụng VNeID.

Bộ Công an kỳ vọng trung tâm sẽ là nơi để người dân nhận biết các thông tin, qua đó giảm nguy cơ bị lừa đảo, tác động tiêu cực bởi các thông tin giả, tin sai sự thật. Bên cạnh đó, trung tâm sẽ giúp xử lý kịp thời, tránh "hiệu ứng đám đông" lan truyền các thông tin thất thiệt; ngăn chặn kịp thời các thủ đoạn thao túng thông tin...

Xác minh rõ danh tính người đăng tin giả, gây xôn xao mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 7/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã nhanh chóng xác minh, làm rõ một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Trọng Phú/VOV.VN
2 đối tượng trốn truy nã ở Angola về nước đầu thú
2 đối tượng trốn truy nã ở Angola về nước đầu thú

VOV.VN - Sau quá trình vận động, thuyết phục của lực lượng công an, 2 đối tượng giữ vai trò tích cực trong đường dây đánh bạc từng bị triệt phá tại Hà Tĩnh năm 2023 đã từ Angola trở về nước đầu thú.

Tây Ninh triệt phá nhóm khai thác đất mặt ruộng, thu lợi hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá nhóm 6 đối tượng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép quy mô lớn tại khu vực biên giới. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã khai thác hơn 3.000m³ đất, tiêu thụ khoảng 300 xe, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng xông vào trụ sở chém cán bộ công an trọng thương

VOV.VN - Chiều 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hoàng (28 tuổi, trú tại thôn Tân An, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội giết người.

