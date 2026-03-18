Bố mẹ Mr Pips rút cả trăm tỷ đồng, mua hơn 300 lượng vàng khi con trai bị bắt

Thứ Tư, 21:54, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi biết con trai bị bắt, bố mẹ của Phó Đức Nam ra rút hơn 100 tỷ đồng ở ngân hàng mua vàng, đô la mang gửi người quen.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, 36 tuổi) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (31 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

72 bị can khác bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan điều tra cáo buộc Phó Đức Nam là người có hành vi bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ, đang bỏ trốn) trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”.

Bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Các công ty này được dùng để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Nam còn thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên; thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận, Phó Đức Nam đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỷ đồng.

Theo điều tra, để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái mình là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995) liên hệ với bị can Phó Đức Thắng (SN 1968, bố đẻ Nam) để cùng tìm thông tin người đứng tên mở công ty.

Các công ty này được dùng để mua, bán bất động sản ở TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Mặt khác Tâm cùng ông bà Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (mẹ đẻ Nam) đứng tên một số bất động sản, đa phần là các căn hộ cao cấp ở TP.HCM và Hà Nội.

Cũng theo điều ra, ngày 31/10/2024, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, do sợ bị thu giữ tiền của Nam có trong các tài khoản, bố mẹ anh ta là ông bà Thắng, Liễu đã rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, Đô la Mỹ và mang đi gửi người thân.

Cụ thể, ông Thắng rút tiền trong 2 sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Techcombank, tổng số 30 tỷ đồng rồi sau đó rút tiền từ tài khoản 20 tỷ đồng và rút tiền trong 1 sổ tiết kiệm còn lại ra tiền mặt 15 tỷ đồng.

Cũng trong cùng ngày 31/10/2024, ông Thắng rút tiền mặt từ sổ tiết kiệm gửi tại Vietcombank 30 tỷ đồng và rút từ sổ tiết kiệm tại MBBank 20 tỷ đồng.

Sau khi rút tiền, ông Thắng gửi cháu ruột mình là anh Phó Đức Tiến 45 tỷ đồng; đưa nhân viên làm cùng CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20 tỷ đồng; đưa cho em đồng hao của mình 20 tỷ đồng.

Dàn siêu xe là tang vật vụ án.

Với bà Liễu, điều tra xác định bà ra Vietcombank để rút 2 sổ tiết kiệm 30 tỷ đồng và ra MBBank rút 30 tỷ đồng khác.

Sau đó, người phụ nữ đi mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC, rồi cùng với tiền, vàng có sẵn trong nhà, cho vào 2 balo cùng 1 vali đều có khoá mã số.

Bà Liễu gửi chiếc vali đựng tiền, vàng gồm 1 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng; 400.000 USD; 240 miếng vàng SJC ở nhà cháu ruột của chồng.

Còn 2 chiếc balo chứa 5,7 tỷ đồng; 134 miếng vàng có chữ SJC; 100.000 USD được gửi cho một người cháu khác. Ngoài ra, bà Liễu nhờ mẹ đẻ đi cùng ra ngân hàng, mở 2 sổ tiết kiệm mang đứng tên cụ, tổng số 15 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền nêu trên đã bị cơ quan điều tra phong tỏa, tạm giữ theo quy định. Ông Phó Đức Thắng, bà Lê Thị Liễu cùng Nguyễn Thị Thanh Tâm bị cơ quan điều tra cáo buộc phạm tội Rửa tiền.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1982) – dì ruột Phó Đức Nam cũng bị đề nghị truy tố về các tội Rửa tiền”và Trốn thuế do giúp Nam mua 3 nhà đất trị giá 36 tỷ đồng; kê khai giá mua bán nhà đất thấp hơn thực tế để trốn đóng 284 triệu đồng tiền thuế.

Một người họ hàng khác của Nam là Phó Đức Tuấn thì bị cáo buộc Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Cụ thể, Tuấn biết Nam bị bắt nhưng vẫn giúp che giấu 7 tỷ đồng.

Minh Tuệ/VTC News
Bắt Mr Pips Phó Đức Nam: Thu giữ thêm "siêu xe", 18 căn chung cư, biệt thự
VOV.VN - Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, khối tài sản thu giữ trong vụ án Mr Pips và đồng phạm đã lên đến hơn 5.300 tỷ đồng.

Shark Bình có vai trò gì trong vụ án Mr Pips?
VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định, Mr Pips Phó Đức Nam sử dụng hệ thống ví Ngân Lượng do Shark Bình đứng đầu để thực hiện hành vi rửa tiền trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận.

Đàn em của Mr Pips lĩnh án 18 năm tù vì lập sàn giao dịch "ma" lừa hơn 11 tỷ đồng
VOV.VN - Các bị cáo khiến khách hàng nhầm tưởng rằng đang giao dịch trên thị trường chứng khoán quốc tế. Nhưng thực tế, tiền đầu tư của khách hàng lại đổ vào các sàn giao dịch "ma" do nhóm này lập để chiếm đoạt tài sản, tổng cộng hơn 11 tỷ đồng.

